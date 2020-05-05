Antalyaspor ve Alanyaspor'dan MKE Ankaragücü'ne "geçmiş olsun" mesajı

Antalyaspor ve Alanyaspor kulüpleri, MKE Ankaragücü'nde bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "MKE Ankaragücü Kulübüne ve Kovid-19 testi pozitif çıkan futbolcusuna geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa zamanda iyi haberler duymayı temenni ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Alanyaspor Kulübünün sosyal medya üzerinden yayımladığı mesajda da Kovid-19 testi pozitif çıkan futbolcuya geçmiş olsun dilekleri iletilirken, futbolcunun bir an önce sağlığına kavuşması temennisinde bulunuldu.

