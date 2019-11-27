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Antalyaspor ve başkanı Ali Şafak Öztürk, PFDK'ya sevk edildi

ANTALYASPOR HABERLERİ  | 27.11.2019 17:41 | Son Güncelleme

Süper Lig kulübü Antalyaspor ve başkanı Ali Şafak Öztürk, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Antalyaspor ve başkanı Ali Şafak Öztürk, PFDK'ya sevk edildi

Süper Lig kulübü Antalyaspor ve başkanı Ali Şafak Öztürk, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği tarafından yapılan açıklamada; Antalyaspor A.Ş. Kulübü'nün 26.11.2019 tarihinde resmi internet sitesinde yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38'inci maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, kırmızı-beyazlı kulübün başkanı Ali Şafak Öztürk'ün de aynı tarihte resmi internet sitesinde yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38'inci maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verildiği bildirildi.

ANTALYASPOR'DAN TEPKİ: HAKSIZLIKLAR KARŞISINDA SUSMAYACAĞIZ

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği'nin, Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk ve Antalyaspor Kulübü'nün PFDK'ya sevk edilmesine, kulüpten yapılan açıklamayla tepki gösterildi.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Antalyaspor olarak dün haklı tepkimizi ortaya koyduğumuz açıklama nedeniyle, hem kulübümüzün hem de başkanımız Ali Şafak Öztürk'ün Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da uğradığımız haksızlıklar karşısında susmayacağımızın, haklı tepkimizi ortaya koyacağımızın ve camiamızın hakkını hiç kimseye yedirmeyeceğimizin bilinmesini isteriz" denildi.

"Adil yönetim istediysek, kendimiz için değil, Türk futbolu için istedik" denilen açıklamanın son bölümünde, "Sahadaki adalet terazisi eşit tutulana kadar doğru bildiklerimizi söylemekten vazgeçmeyeceğiz" ifadesine yer verildi.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Ali Şafak Öztürk Antalyaspor pfdk

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