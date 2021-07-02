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Antalyaspor yeni sezon hazırlıklarına devam etti

02.07.2021 23:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalyaspor yeni sezon hazırlıklarına devam etti

Antalyaspor yeni sezon hazırlıklarına devam etti

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, bir günlük izin sonrası yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplanan futbolcular, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde çalıştı.

Kırmızı-beyazlılar, ısınma hareketleri sonrası üç grup halinde çalıştı.

Akdeniz ekibi, yarın laktat testlerinden geçecek.

Antalyaspor yeni sezon hazırlıklarına devam etti

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