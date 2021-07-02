Antalyaspor yeni sezon hazırlıklarına devam etti

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, bir günlük izin sonrası yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplanan futbolcular, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde çalıştı.

Kırmızı-beyazlılar, ısınma hareketleri sonrası üç grup halinde çalıştı.

Akdeniz ekibi, yarın laktat testlerinden geçecek.

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