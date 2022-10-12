Antalyaspor’da sakatlık geçiren Ndao 5 ay sahalardan uzak kalacak

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor’da, 9. hafta mücadelesinde Arabam.com Konyaspor maçında sakatlanan Senegalli orta saha oyuncusu Alassane Ndao’nun operasyon geçirdiği ve 5 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Konyaspor maçında sakatlanan futbolcumuz Alassane Ndao, fibula alt uç parçalı kırığı nedeniyle başarılı bir operasyon geçirmiştir. Ndao'nun 5 ay sahalardan uzak kalacağı öngörülmektedir.” ifadelerine yer verildi.



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