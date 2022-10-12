YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalyaspor’da sakatlık geçiren Ndao 5 ay sahalardan uzak kalacak

Antalyaspor’da sakatlık geçiren Ndao 5 ay sahalardan uzak kalacak

12.10.2022 12:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalyaspor’da sakatlık geçiren Ndao 5 ay sahalardan uzak kalacak

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor’da, 9. hafta mücadelesinde Arabam.com Konyaspor maçında sakatlanan Senegalli orta saha oyuncusu Alassane Ndao’nun operasyon geçirdiği ve 5 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Konyaspor maçında sakatlanan futbolcumuz Alassane Ndao, fibula alt uç parçalı kırığı nedeniyle başarılı bir operasyon geçirmiştir. Ndao'nun 5 ay sahalardan uzak kalacağı öngörülmektedir.” ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Nilüfer Aydan’ın dansçılıktan oyunculuğa uzanan 67 yıllık sanat hayatıNilüfer Aydan’ın dansçılıktan oyunculuğa uzanan 67 yıllık sanat hayatı
Osmaniye'de 5,1 büyüklüğünde depremOsmaniye'de 5,1 büyüklüğünde deprem
Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'in yargılanmasına devam edildiEski ÖSYM Başkanı Ali Demir'in yargılanmasına devam edildi
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Antalyaspor Alassane Ndao Sakatlık futbol operasyon

Antalya Namaz Vakitleri 12 Ekim Çarşamba

İmsak
05:36
Sabah
06:55
Öğle
12:49
İkindi
16:01
Akşam
18:33
Yatsı
19:47
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kabızlığı bitirir, bağırsakları rahatlatır! En büyük dezavantajı ise...

Kabızlığı bitirir, bağırsakları rahatlatır! En büyük dezavantajı ise...

Dünyanın en talihsiz adamı: Sürekli kaçıyor! Her orgazm olduğunda...

Dünyanın en talihsiz adamı: Sürekli kaçıyor! Her orgazm olduğunda...

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

Seks uzmanlarından cinsel dürtüleri artırmanın yolları

Seks uzmanlarından cinsel dürtüleri artırmanın yolları

Hayati öneme sahip: Onsuz yaşayamazsınız!

Hayati öneme sahip: Onsuz yaşayamazsınız!

3350 TL'nin üzerinde indirim! Robot süpürgede kaçırılmayacak fırsat

3350 TL'nin üzerinde indirim! Robot süpürgede kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.