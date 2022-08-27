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  4. Antalyaspor'dan Judo Milli Takımı'na girme başarısı gösteren Yıldırım'a kutlama

Antalyaspor'dan Judo Milli Takımı'na girme başarısı gösteren Yıldırım'a kutlama

27.08.2022 18:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalyaspor'dan Judo Milli Takımı'na girme başarısı gösteren Yıldırım'a kutlama

Antalyaspor'dan Judo Milli Takımı'na girme başarısı gösteren Yıldırım'a kutlama

Antalyaspor Kulübü, Judo Milli Takımı'na girme başarısına ulaşan sporcusu Mustafa Beyazıt Yıldırım'ı tebrik etti.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Judo Federasyonunun 13-15 Mayıs tarihlerinde Kahramanmaraş'ta düzenlediği Türkiye Yıldızlar Judo Şampiyonası'nda 66 kiloda Türkiye şampiyonu olan Antalyasporlu judocu Mustafa Beyazıt Yıldırım, elde ettiği bu başarı ile birlikte 1-3 Eylül tarihlerinde Yunanistan'da düzenlenecek Balkan Judo Şampiyonası'nda Antalyaspor'u ve ülkemizi temsil edecek."

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Anahtar Kelimeler:
Antalyaspor Judo milli takım

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