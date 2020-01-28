YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalyasporlu Adis Jahovic elmacık kemiği operasyonu geçirdi

Antalyasporlu Adis Jahovic elmacık kemiği operasyonu geçirdi

ANTALYA HABERLERİ  | 28.01.2020 15:18 | Son Güncelleme

Antalyasporlu Adis Jahovic elmacık kemiği operasyonu geçirdi

Antalyasporlu Adis Jahovic, elmacık kemiği operasyonu geçirdi.

Süper Lig'in 19. haftasında Yukatel Denizlispor-Antalyaspor maçında kafasına darbe alan ve travma şüphesiyle hastaneye kaldırılan Makedon futbolcu Adis Jahovic'in tedavisi sürüyor.

Jahovic, Memorial Antalya Hastanesi'nde Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ömer Özkan ile Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mahmut Akyüz tarafından yapılan tetkikler sonucu elmacık kemiğinden operasyon geçirdi. Jahovic'in 2 hafta sonra koşulara başlayabileceği, 4 ile 6 hafta arasında sahalara dönüş yapacağı öğrenildi.

Jahovic'i hastanede ziyaret eden kulüp başkanı Ali Şafak Öztürk de geçmiş olsun dileğinde bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Antalyaspor yağmur altında çalıştıAntalyaspor yağmur altında çalıştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Adis Jahovic Ameliyat Antalyaspor

En Çok Okunan Yerel Haberler

Adliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlem

Adliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlem

Kartal’dan Elazığ’a yardım tırı yola çıktı

Kartal’dan Elazığ’a yardım tırı yola çıktı

Üç dönemin izlerini üzerinde taşıyan tarihi çeşme ilgi görüyor

Üç dönemin izlerini üzerinde taşıyan tarihi çeşme ilgi görüyor

Yeni Malatyaspor taraftarından spor programına ve programcısına tepki

Yeni Malatyaspor taraftarından spor programına ve programcısına tepki

Orgeneral Asım Gündüz’ün kabri onarıldı

Orgeneral Asım Gündüz’ün kabri onarıldı

Kütahya’dan Elazığ’a yardım tırı

Kütahya’dan Elazığ’a yardım tırı

Antalya Namaz Vakitleri 28 Ocak Salı

İmsak
06:34
Sabah
07:56
Öğle
13:15
İkindi
16:00
Akşam
18:24
Yatsı
19:41

Antalya Nöbetçi Eczaneler28 Ocak Salı

Ananas Eczanesi
Muratpasa
Defne Eczanesi
Muratpasa
Demir Eczanesi
Muratpasa
Doğa Eczanesi
Muratpasa
Mavi Eczanesi
Muratpasa
Verimli Eczanesi
Muratpasa
Billur Çelik Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Alt Yaş Flöre Açık Eskrim Turnuvası, Antalya'da sona erdi

Alt Yaş Flöre Açık Eskrim Turnuvası, Antalya'da sona erdi

Başkan Böcek’in Ankara temasları

Başkan Böcek’in Ankara temasları

Çocuklarda Rota Virüsü Uyarısı

Çocuklarda Rota Virüsü Uyarısı

Sabah Ameliyata Gir, Akşam Evine Dön

Sabah Ameliyata Gir, Akşam Evine Dön

Korkuteli Adliyesi'nde Veda Gecesi

Korkuteli Adliyesi'nde Veda Gecesi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.