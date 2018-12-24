Antalyasporlu Fehmi Koç, Süper Lig'de forma giyen en genç oyuncu oldu

Antalyaspor'da 15 yaşındaki Fehmi Koç, Fenerbahçe karşısında oyuna girdi ve Süper Lig tarihinin forma giyen en genç oyuncusu oldu.

Antalyaspor'un Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldığı maçta ev sahibi ekibin teknik direktörü Bülent Korkmaz, mücadelenin son dakikasında 15 yaşındaki futbolcusu Fehmi Koç'u oyuna dahil etti.

Bülent Korkmaz'ın bu tercihiyle birlikte Fehmi Koç, Süper Lig'de forma giyen en genç oyuncu unvanını sahip olmuş oldu.

Fehmi Koç, milli takımımızın 15 yaş altı takımına seçilen ve gelecekte büyük beklentiler içerisinde olunan bir isim olarak biliniyor. Bülent Korkmaz'ın A Takım idmanlarına dahil ettiği oyuncu Türkiye Kupası'nda da 3 mücadelede forma giydi ve 95 dakika süre aldı.

