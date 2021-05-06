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Antalyasporlu futbolcular ve ailelerine büyük jest

06.05.2021 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tam kapanmanın yaşandığı şu dönemde Covid-19 salgınındaki sayıların çokluğunu da göz önünde bulundurarak güvenli ve hayattan izole bir kamp ortamı isteyen Antalyaspor futbol takımına, eski başkanları Ali Şafak Öztürk kollarını açtı.

Antalyasporlu futbolcular ve ailelerine büyük jest

Futbolcular, teknik heyet, takımdaki görevliler ve tüm ekibin ailelerini bu süreçte kendi oteli Regnum Carya’da ağırlayacak olan Öztürk, takımın kötü gidişatını düzeltmeyi ve kupa finaline moralli bir şekilde hazırlanmasına yardımcı olmayı planlıyor.

Geçtiğimiz sezon kapanma sürecini yine aynı şekilde Regnum Carya’da geçiren Antalyaspor takımı kendi tarihinin en uzun süreli yenilmeme rekorunu kırmıştı. Bu dönemde gelen başarıyı bazı futbolcular geçirdikleri bu kamp sürecine bağlamıştı. Bu sezon ligde 2 maçı kalan Antalyaspor’un son 10 lig maçında 7 mağlubiyeti bulunuyor ve puan durumunda 13’üncü sırada yer alıyor. Antalya ekibinde, matematiksel olarak ligde kalmayı garantiledikten sonra tüm konsantrasyon 18 Mayıs Salı günü Gürsel Aksel Stadyumu'nda Beşiktaş ile oynanacak kupa finalinde olacak.

KAYNAK: DHA
FOTOĞRAF: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Antalyaspor
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