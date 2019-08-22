Antalyasporlu Souleymane Doukara El İttifak'a transfer oldu

Antalyaspor'da forma giyen Senegalli golcü oyuncu Souleymane Doukara, Suudi Arabistan'ın El İttifak Kulübüne transfer oldu.

Antalyaspor Kulübü, 27 yaşındaki Doukara'nın takımdan ayrılması üzerine sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Antalyaspor'umuzda 31 Ocak 2018 tarihinden bu yana forma giymekte olan futbolcumuz Souleymane Doukara, Suudi Arabistan'ın El İttifak Kulübüne transfer olmuştur. Souleymane Doukara'ya kulübümüze verdiği hizmet için teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşamında başarılar dileriz."

Osmanlıspor'dan Akdeniz ekibine transfer edilen Doukara, kırmızı-beyazlı formayla 2017-2018 sezonunda 14 maçta bin 175 dakika forma giydi ve 6 gol attı. Doukara, 2018-2019 sezonunda ise 26 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası maçında toplam bin 956 dakika Antalyaspor formasını terletti, 10 kez gol sevinci yaşadı.

BÜLENT KORKMAZ: FORVET ARAYIŞIMIZ SÜRÜYOR

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, haftalık basın toplantısını Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Sözlerine geçtiğimiz hafta oynanan Göztepe maçında alınan 3 puanı değerlendirerek başlayan Korkmaz, "Geçen hafta güzel bir oyun vardı. Savunmada ve hücumda takım halinde hareket ettik. Zor bir deplasmanda güzel bir galibiyet aldık diyebiliriz. İlk defa Süper Lig'de oynayan Paul ve Ufuk da vardı kadroda. İkisi de iyi oynadı. Bizi İzmir’de destekleyen taraftarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ama Göztepe maçı geçen haftada kaldı. Bu hafta kendi evinde Galatasaray’ı mağlup eden Denizlispor ile oynuyoruz. Ön tarafta çok yetenekli oyuncuları var. Fiziksel teması seven oyunculara sahipler. Zor bir maç olacak ama biz yine istediğini alan taraf olmak istiyoruz. Taraftarımızın desteğini bu maçta da görmek istiyoruz" şeklinde konuştu.