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Antalyaspor'un Almanya kampında Nick Littlehales futbolculara uyku eğitimi verdi

26.07.2022 00:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalyaspor'un Almanya kampında Nick Littlehales futbolculara uyku eğitimi verdi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'un Almanya kampında, İngiliz uyku koçu Nick Littlehales tarafından futbolculara uyku eğitimi verildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Littlehales, takımın kamp yaptığı oteldeki eğitimde, sporcuları uyku saatleri ve süresi hakkında bilgilendirdi.

Uykuda doğru dinlenmeyi sağlayacak yatış biçimlerini anlatan İngiliz uyku koçu, ayrıca futbolcuları gözlemlemek için kırmızı-beyazlıların antrenmanını izledi.

Littlehales, ardından düşüncelerini futbol sorumlusu Nuri Şahin ile paylaştı.

Öte yandan, Almanya kampında günde çift idman gerçekleştiren Akdeniz ekibinde 34 yaşına giren defans oyuncusu Veysel Sarı için doğum günü kutlaması yapıldı.

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antalya Süper Lig Antalyaspor Almanya eğitim futbol

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