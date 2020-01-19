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  4. Antalyaspor'un prensipte anlaştığı Lukas Podolski Antalya'ya geldi

Antalyaspor'un prensipte anlaştığı Lukas Podolski Antalya'ya geldi

ANTALYA HABERLERİ  | 19.01.2020 02:19 | Son Güncelleme

Antalyaspor'un prensipte anlaştığı Lukas Podolski Antalya'ya geldi

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un prensipte anlaştığı, Japonya'nın Vissel Kobe takımının Alman forvet oyuncusu Lukas Podolski Antalya'ya geldi.

Antalyaspor'la 1,5 yıllık sözleşme imzalayacak olan 34 yaşındaki futbolcu Antalya Havalimanı CIP salonundan çıkışı sırasında ikram edilen çayı içti.

Taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaşması nedeniyle bir süre CIP kapısında bekleyen Podolski ile fotoğraf çektirmek isteyen taraftarlar arasında izdiham yaşandı.

Taraftarlara üçlü çektiren futbolcu, kendisini bekleyen araca binerek, konaklayacağı otele geçti.

Alman futbolcuyla yarın ya da pazartesi günü düzenlenecek törenle sözleşme imzalanacağını öğrenildi.

Tecrübeli futbolcu, daha önce Galatasaray'da 2015-2017 yıllarında forma giymişti.

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Anahtar Kelimeler:
Antalyaspor Karşılama Lukas Podolski

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