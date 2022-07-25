YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'ya bu yıl hava yoluyla gelen turist sayısı 6 milyonu geçti

Antalya'ya bu yıl hava yoluyla gelen turist sayısı 6 milyonu geçti

25.07.2022 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'ya bu yıl hava yoluyla gelen turist sayısı 6 milyonu geçti

Antalya'ya bu yıl hava yoluyla gelen turist sayının, 6 milyon 133 bin 463'e ulaştığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, denizi, kumu, güneşi kadar tarihi ve doğal güzellikleriyle de turistlerin ilgi odağı Antalya'da, 2022 turizm verileri yüzleri güldürmeye devam ediyor.

Akdeniz'in en önemli turizm merkezlerinin başında gelen kente, 1 Ocak-24 Temmuz'da hava yoluyla gelen turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 107 artış göstererek 6 milyon 133 bin 463'e ulaştı.

Antalya'ya bu dönemde hava yoluyla gelen turist sayısı, 2020 ve 2021 yıllarının toplamını geçti.

Kent, 2020'nin 1 Ocak-24 Temmuz döneminde 682 bin 148, 2021'de ise 2 milyon 959 bin 717 kişiyi konuk etmişti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bursa'da çöp evde bulunan çocuğun tedavisine başlandıBursa'da çöp evde bulunan çocuğun tedavisine başlandı
İstanbul sahillerinde hafta sonu yoğunluğuİstanbul sahillerinde hafta sonu yoğunluğu
Adana'da tırla kamyonun çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandıAdana'da tırla kamyonun çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
antalya

Antalya Namaz Vakitleri 25 Temmuz Pazartesi

İmsak
04:13
Sabah
05:50
Öğle
13:09
İkindi
16:58
Akşam
20:18
Yatsı
21:48
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Trafikteki kavganın sonu kötü bitti! Herkesin ağzı açık kaldı

Trafikteki kavganın sonu kötü bitti! Herkesin ağzı açık kaldı

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Olay poz! Gün batımına karşı bikinileriyle uzandılar

Olay poz! Gün batımına karşı bikinileriyle uzandılar

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.