Antalya'ya bu yıl hava yoluyla gelen yabancı turist sayısı 4 milyonu aştı

Antalya'ya bu yıl hava yoluyla gelen yabancı turist sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 193 artışla 4 milyon 11 bin 508 kişiye ulaştığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınından sonra turizmin görkemli günlerine döndüğü ve Antalya'nın turistlerin tatil tercihleri arasında ilk sırada yer aldığı belirtildi.

Kentteki turizm verilerinin yüzleri güldürmeye devam ettiğine işaret edilen açıklamada, tarihi ve doğal güzellikleriyle kültürel zenginlerinin Antalya'yı dünyanın en çok tercih edilen turizm merkezlerinden birisi yaptığı vurgulandı.

Turizm sektörünün haziran ayıyla yaz sezonunu açtığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Koronavirüs salgının etkisiyle 2021 yılını 9 milyon turistle kapatan Antalya'da, 2022'nin turizm verileri bir önceki yılın verilerine göre çok büyük artış gösterdi. Kültür ve Turizm Bakanlığının uyguladığı güvenli tatil sertifikasyonu, turizm sektörünün sunduğu güvenli ve kaliteli hizmet ve ziyaretçilerin olumlu geri dönüşleri bu artıştaki en büyük etken oldu. 2022 yılının 1 Ocak-26 Haziran döneminde kente hava yoluyla gelen turist sayısı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 193 artış kaydederek 4 milyon 11 bin 508'e yükseldi."

Geçen yıl aynı dönemde 1 milyon 368 bin 630 yabancı misafirin geldiği hatırlatılan açıklamada, bu yıl sadece 1-26 Haziran'da yolcu sayısının 1 milyon 596 bin 201'e ulaştığına dikkat çekildi.

Açıklamada, Rus ve Avrupalı turistler başta olmak üzere kente, günlük ortama 70 bin yabancı turistin hava yoluyla geldiği bilgisine yer verildi.

