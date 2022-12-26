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Antalya’ya dakikada 2 Alman turist geliyor: Günlük ortalamaları 2 bin 450 oldu

26.12.2022 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya Dış Hatlar Terminali’ne 1 Ocak-25 Aralık tarihleri arasında 77 bin 819 uçakla 12 milyon 734 bin 912 turist geldi.

Alman, Rus ve İngiliz turistlerin başı çektiği verilerde, Aralık ayının 25 gününde 61 bin 250 Alman turistin gelmesi ise dikkat çekti. Günlük ortalama turist sayısında 2 bin 450 rakamına ulaşan Almanların dakika ortalaması ise 1,7 olarak gerçekleşti.

Turizmin başkenti Antalya, yaz sezonu dışında da akın akın turist ağırlamaya devam ediyor. Kış aylarında da yabancı misafirlerin vazgeçilmez adresi Antalya’ya, sadece Antalya Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nden 13 milyona yakın turist geldi. Fraport TAV Antalya Havalimanı verilerine göre, şehre 1 Ocak-25 Aralık tarihleri arasında 77 bin 819 uçakla 12 milyon 734 bin 912 turist geldi. Ziyaretçilerin ülkelere göre dağılımında ise Almanya 3 milyon 341 bin 327 turist ile birinci sırada yer alırken, Almanya’yı 2 milyon 782 bin 958 ile Rusya, 1 milyon 246 bin 648’le de İngiltere takip etti. İlk üç sırayı ise 753 bin 565 turistle Polonya, 348 bin 134’le Kazakistan, 323 bin 951 ile İsviçre ve diğer ülkeler takip etti.

ARALIK AYINDA DAKİKADA 1,7 ALMAN TURİST

1-25 Aralık tarihleri arasında ise dış hatlar terminaline bin 558 uçakla 201 bin 977 turist geldi. 61 bin 250 turistle yine Almanya’nın başı çektiği verilerde, Almanları 48 bin 777 turistle Rusya, 23 bin 515’le de İngiltere takip etti. Aralık ayının 25 gününde 2 bin 450 turist ortalaması gerçekleştiren Alman turistler, bu ay toplam gelen turist sayısının yüzde 30’unu oluşturdu.

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