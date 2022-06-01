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Antalya'ya hava yoluyla 5 ayda 2 milyon 415 bin 305 turist geldi

01.06.2022 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'ya hava yoluyla 5 ayda 2 milyon 415 bin 305 turist geldi

Antalya'ya bu yıl mayıs sonu itibarıyla hava yoluyla gelen turist sayısının, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 223 artışla 2 milyon 415 bin 305 kişiye ulaştığı bildirildi.

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, denizi, kumu, güneşi kadar tarihi ve doğal güzellikleri, kültürel yapıları, antik kentleri ile turistlerin ilgi odağı kentte 2022 turizm verileri yüzleri güldürmeye devam ediyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden alınan verilere göre 1 Ocak-31 Mayıs döneminde şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 2 milyon 415 bin 305 olarak gerçekleşti.

Kenti yılın 5 ayında ziyaret eden turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 223 arttı. En çok turist gönderen ülkeler 595 bin 837 kişiyle Almanya, 367 bin 749 misafirle Rusya oldu. Bu ülkeleri 282 bin 92 turistle İngiltere izledi.

Antalya'yı 2020'nin aynı döneminde 509 bin 362, geçen yıl ise 747 bin 159 turist ziyaret etmişti.

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