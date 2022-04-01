YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'ya hava yoluyla gelen yabancı turist sayısı yüzde 93 arttı

Antalya'ya hava yoluyla gelen yabancı turist sayısı yüzde 93 arttı

01.04.2022 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'ya hava yoluyla gelen yabancı turist sayısı yüzde 93 arttı

Antalya'ya hava yoluyla gelen yabancı turist sayısı yılın ilk üç ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 93 artış gösterdi.

Valilikten yapılan açıklamada, denizi, kumu, güneşi kadar tarihi ve doğal güzellikleri, kültürel yapıları, antik kentleriyle turistlerin ilgi odağı olan Antalya'nın turizm verilerinin sevindirmeye devam ettiği belirtildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre bu yılın ilk üç aylık döneminde şehre hava yoluyla 515 bin 993 turistin geldiği, 2021'in aynı döneminde bu sayının 267 bin 168 kişi düzeyinde olduğu ifade edildi.

Antalya, Kovid-19 salgınına rağmen geçen yıl 9 milyonu aşkın turist ağırlamıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ukraynalı anne, savaşı "oyun" sanan kızıyla Antalya'ya kardeşinin yanına sığındıUkraynalı anne, savaşı "oyun" sanan kızıyla Antalya'ya kardeşinin yanına sığındı
Kocaeli'de el freni çekilmeyen tırın çarptığı kişi öldüKocaeli'de el freni çekilmeyen tırın çarptığı kişi öldü
Şırnak'ta silahlı saldırıya uğrayan kişi öldüŞırnak'ta silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
Anahtar Kelimeler:
antalya

Antalya Namaz Vakitleri 1 Nisan Cuma

İmsak
05:15
Sabah
06:37
Öğle
13:06
İkindi
16:39
Akşam
19:26
Yatsı
20:42
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Seks yerine çikolatayı tercih ettiler

Seks yerine çikolatayı tercih ettiler

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Haftada 3 kez! ‘‘Riskleri umrumda değil, bence buna değer!’’

Haftada 3 kez! ‘‘Riskleri umrumda değil, bence buna değer!’’

Güçlü ve dayanıklı elektrikli süpürge önerileri

Güçlü ve dayanıklı elektrikli süpürge önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.