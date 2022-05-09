Antalya'ya sığınan Ukraynalı çocuklar, kendilerini ziyaret eden vekillerine Atatürk posteri hediye etti

Ülkelerindeki savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan 350 Ukraynalı çocuk, Antalya'da kendilerini ziyaret eden vekillerine Atatürk posteri hediye etti.

Savaştan uzakta hayat sürmeye çalışan 350 öğrenci, Antalya'da 50 Ukraynalı gönüllü öğretmen tarafından Konyaaltı Belediyesi'nin sağladığı imkanlarla eğitim göremeye devam ediyor.

Çocukların yaşadıkları yer ve durumlarını görmek isteyen Ukrayna Milletvekili Roman Grischuk ile Sergiy Koleboshin, Antalya'ya gelerek Ukrayna'nın Antalya Konsolosu Emir Rustamov ile çocukları ziyaret etti.

Ukraynalı vekiller ve konsolos çocuklarla sohbet ederek yakından ilgilendi. Çocuklar ziyaretin anısına milletvekillerine kendi yaptıkları Atatürk portresini hediye etti.

Ziyarette konuşan, Ukrayna Türkiye Parlamenterler Arası Dostluk Grubu Başkanı Milletvekili Roman Grischuk, savaş nedeniyle en fazla Ukraynalı vatandaşları kabul eden ülkeleri ziyaret ettiklerini söyledi.

Ukraynalıların yaşam şartlarını yerinde görmek istediklerini belirten Grischuk, şunları dile getirdi:

"Türkiye yakın komşu olmamasına rağmen çok sayıda Ukraynalıya ev sahipliği yapıyor. Antalya, Türkiye'de en fazla Ukraynalının yaşadığı şehir konumunda. Savaş nedeniyle bu sayı daha arttı. Daha önce Antalya'da uluslararası bir okul açmayı hedefliyorduk. Konyaaltı'ndaki bu uygulamada bu amacımız konusunda pilot bir çalışma olmuş. Ukrayna'daki şartlar nedeniyle bu konu daha önemli bir pozisyon haline geldi."

Destekleri için Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'e teşekkür eden Grischuk, kendilerine hediye edilen Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ün portresini meclis başkanlarına hediye edeceklerini söyledi.

Ukraynalı çocuklardan Roksolyana Lutsyshyn ise ülkesini ve evcil hayvanlarını çok özlediğini söyledi.

Ivan Garasim ise Ukrayna'ya dönmek istediğini ifade ederek, "Çünkü orası benim ülkem. Buradaki şartlar da çok iyi ama ben ülkeme gitmek istiyorum." diye konuştu.

