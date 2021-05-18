"Antep dolmalık biber kurusu" coğrafi işaret belgesiyle tescillendi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in geleneksel lezzetlerinden "Antep dolmalık biber kurusuna", Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

Gaziantep Ticaret Borsasından (GTB) yapılan yazılı açıklamada, gastronomi kenti Gaziantep'in geleneksel lezzetlerini koruma altına almak, marka değeri oluşturmak ve bu ürünleri aslına uygun hazırlanış şekilleriyle gelecek nesillere taşımak amacıyla çalışmaların yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, en fazla coğrafi işaret tescil belgesi alan borsalar arasında ilk sıralarda yer aldıklarını ifade etti.

Gaziantep'in mutfak kültürünün köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirten Akıncı, şunları kaydetti:

"Bereketli hilal olarak adlandırılan bölgede asırlardır birçok kadim medeniyete ev sahipliği yapan Gaziantep, bu topraklarda yaşamış medeniyetlerin ortak mutfak kültürünü yansıtan zengin bir evrensel değere sahip. Bu değerleri korumayı şehrimiz adına sosyal bir sorumluluk kabul ediyoruz. Bu bağlamda bugün coğrafi işaretle taçlandırdığımız 15'inci yöresel ürünümüz Antep dolmalık biber kurusunun kentimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Gazi şehrimiz bu ürünle birlikte tescilli ürün sayısını 51'e çıkardı. Şehrimizin Türkiye'de bu alanda ilk sırada yer almasına katkı sağlayan tüm kurum ve kuruluşlarımıza değerli çalışmalarından dolayı şükranlarımı sunuyorum.”

Akıncı, Gaziantep'e ait 7 ürün için de gerekli başvuruları tamamladıklarını ifade etti.

"Antep lahmacununa" AB tescili almak için başvuru yaptıklarını dile getiren Akıncı, onaylanması durumunda lahmacunun kentin baklavadan sonra ikinci AB tescilli ürünü olacağını kaydetti.

