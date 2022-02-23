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Antep mutfağına kim hayır diyebilir ki! İşte Antep fıstığının kuzu etiyle buluşması: Antep fıstıklı pirzola tarifi

23.02.2022 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hemen her yörenin mutfağında etli tariflere yer veriliyor. Eti, biber salçası, fıstığı ve zengin baharatlarıyla Antep mutfağı da birçok kişinin hayır diyemeyeceği lezzetleri barındırıyor. Tatlılarda severek yediğiniz Antep fıstığı, etli yemeklere dahi lezzet verebilen bir kuru yemiş. Peki fırında nar gibi kızarmış kuzu pirzolayı Antep fıstığı ile denediniz mi? İşte o muhteşem tarif!

Antep mutfağına kim hayır diyebilir ki! İşte Antep fıstığının kuzu etiyle buluşması: Antep fıstıklı pirzola tarifi

Antep fıstığının sadece tatlılarda kullanıldığını düşünüyorsanız yanılıyor olabilirsiniz. Antep fıstığı özel soslarla marine edilmiş pirzolaya batırılarak fırınlandığında etinize hem görsel açıdan hem lezzet olarak farklılık katıyor. Bir düşünsenize hem lokum gibi sulu ve yumuşacık et hem kıtır kıtır kavrulmuş Antep fıstığı bir arada! Hemen belirtmeliyiz ki güzel bir pirzola için etinizin tazeliğini kontrol etmelisiniz. Eti ışığa tuttuğunuzda renginin pembemsi ve dokusunun yağlı olması gerekir. Sizler de klasik ızgara mantığının dışına çıkarak evinizde farklı lezzetler denemek istiyorsanız, Antep fıstıklı pirzola tarifi tam size göre! Gelin, Antep fıstıklı pirzola tarifine ve püf noktalarına birlikte göz atalım.

ANTEP FISTIKLI PİRZOLA TARİFİ

MALZEMELER

  • 6 adet kalem kuzu pirzola

  • Yarım çay bardağı çekilmiş Antep fıstığı

  • Yarım çay bardağı çekirdeği çıkarılmış yeşil zeytin

  • 1 tatlı kaşığı hardal

  • 1 dal kekik yaprağı

  • 1 diş sarımsak

  • Yarım limon kabuğunun rendesi

  • 1 tatlı kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı çekilmiş karabiber

HAZIRLANIŞI

  • Öncelikle kuzu pirzolanın kemikli kısmındaki fazlalık etleri bıçak ile aşağıya doğru soyun.

  • Kuzu pirzolaların her iki tarafını tuz ve karabiberle soslayın.

  • Sosladığınız pirzolaları zeytinyağında kabuk bağlayana kadar tercihen döküm tavada mühürleyin.

  • 1 yemek kaşığı hardalı, yarım su bardağı yeşil zeytini, 1 dal kekik, 1 diş sarımsak ve yarım limon rendesini robottan geçirin.

  • Hazırlanan karışımı derince bir kaseye alın.

  • Arkalı ve önlü olarak pirzolayı bu karışıma batırın.

  • Etin marine işleminin gerçekleşmesi için bir süre bekleyin.

  • Daha sonra pirzolaları çekilmiş Antep fıstığına batırarak fırın tepsisine aralıklı olarak dizin.

  • Önceden ısıttığınız 200 dereceye ayarlı fırında 8-10 dakika arası pişirin.

  • Antep fıstıklı pirzolanız hazır.

  • Yanında haşlanmış patates, roka ve domates ile sıcak olarak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!


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