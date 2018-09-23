Anthony Joshua unvanlarını korudu

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda yaklaşık 80 bin kişinin izlediği ağır sıklet unvan maçında, 20'si nakavtla olmak üzere kariyerindeki 21 karşılaşmayı da kazanan 28 yaşındaki Joshua ile 35 müsabakasının yalnızca birini kaybeden 39 yaşındaki Povetkin karşılaştı.
Rakibini 7. rauntta teknik nakavtla yenen Joshua, 22'de 22 yaptı ve WBA, WBO ve IBF kemerlerini korudu. Povetkin ise kariyerinde ilk defa nakavtla kaybetti.
Dört büyük profesyonel boks organizasyonun üçünün ağır sıklet kemerini Joshua, Dünya Boks Konseyi (WBC) kemerini ise ABD'li Deontay Wilder'da elinde tutuyor.
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