Anthony Modeste kimdir, aslen nereli? Galatasaray'a transfer olacağı söylenen Anthony Modeste kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı?

Köln'de kariyerine devam eden ve adı daha önce Galatasaray ile anılan Anthony Modeste ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı takım 2018 senesinde transferi için uzun uğraşlar vermiş ancak Modeste transferinde mutlu sona ulaşamamıştı. 33 yaşındaki oyuncunun İstanbul'a geldiği öğrenildi. Peki Anthony Modeste kimdir?

ANTHONY MODESTE KİMDİR?

Tam adı Anthony Mbu Agogo Modeste olan futbolcu, 14 Nisan 1988 tarihinde Fransa'nın Cannes kentinde dünyaya gelmiştir. Futbola ES Fréjus altyapısında başlamış olan isim Nice altyapısında da forma giymiştir. Fransız forvet, kariyerinde Angers, Bordeaux, Blackburn, Bastia, Hoffenheim, TJ Quanjian, Saint-Etienne ve Köln formalarını terletmiştir.

ANTHONY MODESTE'NİN SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Son olarak bu sezon ise çıktığı 23 maçta 16 gol atan 1.87 boyundaki santrforun kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yılına kadar devam edecek.

Modeste'nin güncel piyasa değerinin ise 2 milyon Euro olduğu biliniyor.

