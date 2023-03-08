Antimon simgesi nedir, özellikleri nelerdir? Antimon elementi periyodik tabloda nerede yer alır?

Metal ve ametal arası özelliklere sahip olan antimon, yarı metaller sınıfındadır. Toksik bir element olduğu için solunduğu zaman insan sağlığını tehlikeye atar. Yüksek ekonomik değere sahip bir elementtir. Pek çok alanda kullanılan antimon, Newton’un çalışmalarına da konu olmuş bir elementtir. Ayrıca antimonun Mozart’ı öldüren madde olduğu iddia edilmektedir.
Antimon elementi Yunanca bir kelime olan antimonos’tan türetilmiştir. Bu sözcüğün anlamı yalnız olmayan, tek başına olmayan anlamına gelir. Antimon sembolü ise Sb’dir. Periyodik tabloda ve çalışmalarda kısaca bu simgeyle ifade edilir. Yarı metal olan antimon, metalik parlak gümüş renge sahiptir. Kırılgan bir maddedir ve kolayca toz haline getirilebilir. Isı ve elektrik iletkenliği bakımından iyi değildir. Antimon elementi özellikleri şöyle sıralanabilir:
Demir bozan olarak da bilinen ve Sb sembolüne sahip olan antimon elementi, periyodik tabloda 5. periyot ve 15. grupta yer alır. 5 – A grubunda bulunan bu element, oldukça güçlüdür. Zehirli bir yarı metaldir. Tıpta ve endüstride oldukça sık kullanılır.