Antimon simgesi nedir, özellikleri nelerdir? Antimon elementi periyodik tabloda nerede yer alır?

Metal ve ametal arası özelliklere sahip olan antimon, yarı metaller sınıfındadır. Toksik bir element olduğu için solunduğu zaman insan sağlığını tehlikeye atar. Yüksek ekonomik değere sahip bir elementtir. Pek çok alanda kullanılan antimon, Newton’un çalışmalarına da konu olmuş bir elementtir. Ayrıca antimonun Mozart’ı öldüren madde olduğu iddia edilmektedir.

Antimon simgesi nedir?

Antimon elementi Yunanca bir kelime olan antimonos’tan türetilmiştir. Bu sözcüğün anlamı yalnız olmayan, tek başına olmayan anlamına gelir. Antimon sembolü ise Sb’dir. Periyodik tabloda ve çalışmalarda kısaca bu simgeyle ifade edilir. Yarı metal olan antimon, metalik parlak gümüş renge sahiptir. Kırılgan bir maddedir ve kolayca toz haline getirilebilir. Isı ve elektrik iletkenliği bakımından iyi değildir. Antimon elementi özellikleri şöyle sıralanabilir:

Atom numarası 51’dir.

Mol ağırlığı 121,760 g/mol’dür.

Erime noktası 630, 63 °C ve kaynama noktası ise 1635 °C’dir.

Katı fazdaki yoğunluğu 6,697 g/cm3 ve sıvı fazla yoğunluğu ise 6,53 g/cm3’tür.

Kuru havadan etkilenmez; nemli havada ise parlaklığı gider.

Korozyona karşı dirençlidir ve soğuk asitlerden etkilenmez.

Oda sıcaklığından etkilenmez; ısıtıldığında ise yanar ve yoğun beyaz duman çıkarır.

Suda eritildiğinde ortaya çıkan bileşikler, arsenik kadar zehirlidir.

Kurşun ya da kalayla bir araya getirildiğinde çok sert bir yapıya sahip olur.

Antimon elementi periyodik tabloda nerede yer alır?

Demir bozan olarak da bilinen ve Sb sembolüne sahip olan antimon elementi, periyodik tabloda 5. periyot ve 15. grupta yer alır. 5 – A grubunda bulunan bu element, oldukça güçlüdür. Zehirli bir yarı metaldir. Tıpta ve endüstride oldukça sık kullanılır.



