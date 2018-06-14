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Antoine Griezmann Atletico Madrid'de kalacağını açıkladı!

İSPANYA HABERLERİ  | 14.06.2018 23:18 | Son Güncelleme

Atletico Madrid'de forma giyen ve geleceğinin nasıl şekilleneceği merakla beklenen Antoine Griezmann, bir televizyon programında kararını açıkladı. Griezmann, İspanya'nın Movistar kanalının hazırladığı programda Atletico Madrid'de kalacağını açıkladı.

Antoine Griezmann Atletico Madrid'de kalacağını açıkladı!

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Atletico Madrid'de forma giyen Fransız futbolcu Antoine Griezmann, yuvada kaldığını açıkladı.

Antoine Griezmann Twitter'dan yaptığı paylaşımda, 'Benim taraftarım, benim takımım, benim evim Atletico Madrid' ifadelerini kullanarak, Wanda Metropolitano Stadı'nda gülerek yer aldığı ve "Antoine Grizmann'ın kararı" yazılı bir videoyu yayınladı.

İspanyol basınında Barcelona'ya transfer olacağı öne sürülen Griezmann'ın, aldığı bu kararla Atletico Madrid'da kaldığı da kesinleşmiş oldu.

Real Sociedad'dan 2014 yılında Atletico Madrid'e transfer olan 27 yaşındaki futbolcunun 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Griezmann ayrıca 2018 Dünya Kupası'nda Fransa Milli Takımı'nın en önemli gol ayağı olarak görülüyor.

LeBron James'in izinden

Griezmann'ın geleceğine dair kararını kamuoyuna bildirme şekli sporseverlere NBA yıldızı LeBron James'i hatırlattı. 2010 yılında Cleveland Cavaliers ile sözleşmesi biten All-Star oyuncu, bir TV programında Miami Heat ile imzaladığını açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
antoine griezmann atletico madrid

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