O maçta tribündeydi! Montella'nın yeni adresini duyurdular

İtalya Serie A'da mücadele eden Sassuolo'da teknik direktör değişikliği yaşandı. Üst üste alınan kötü sonuçların ardından yönetim, Alberto Aquilani ile yollarını ayırma kararı aldı.

MONTELLA İLK SIRADA

Aquilani ile vedalaşan Sassuolo, yeni teknik direktörünü belirlemek için çalışmalarına başladı. İtalya basınından La Repubblica'nın haberine göre, İtalyan ekibinin teknik direktörlük koltuğu için düşündüğü ilk isim Vincenzo Montella oldu.

A Milli Futbol Takımı'ndaki görevinden ayrılan deneyimli çalıştırıcının, Sassuolo'nun gündeminde öncelikli aday olarak yer aldığı aktarıldı.

ROMA MAÇINI TRİBÜNDEN İZLEDİ

Haberde, Montella'nın geçtiğimiz cumartesi günü Roma ile Sassuolo arasında oynanan karşılaşmayı tribünden takip ettiği belirtildi. Bu gelişme, İtalyan teknik adamın Sassuolo ile ilgili iddialarını yeniden gündeme taşıdı.

DİĞER ADAYLAR DA BELLİ OLDU

Sassuolo yönetiminin teknik direktörlük görevi için değerlendirdiği isimlerin yalnızca Montella ile sınırlı olmadığı ifade edildi. Roberto D'Aversa ve Andrea Sottil'in de İtalyan ekibinin alternatif adayları arasında bulunduğu kaydedildi.