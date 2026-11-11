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Geleceği merak konusuydu! Aziz Yıldırım'dan Dirk Kuyt kararı: Yeni görevi...

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun göreve gelmesiyle Dirk Kuyt'ın geleceği merak konusu oldu. Sarı-lacivertli takımın teknik ekibinde yer almayacağı öne sürülen Hollandalı çalıştırıcı için Başkan Aziz Yıldırım'ın farklı bir planı olduğu iddia edildi.

Geleceği merak konusuydu! Aziz Yıldırım'dan Dirk Kuyt kararı: Yeni görevi...
Cevdet Berker İşleyen

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu'nun getirilmesinin ardından Dirk Kuyt'ın kulüpteki geleceğiyle ilgili belirsizlik sürüyor. Göztepe ve Liverpool maçlarında takımın başında sahaya çıkan Hollandalı çalıştırıcı için yeni bir görev gündeme geldi.

KUYT KALMAK İSTİYOR

Geleceği merak konusuydu! Aziz Yıldırım dan Dirk Kuyt kararı: Yeni görevi... 1

İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının ardından geçici olarak teknik sorumluluğu üstlenen Dirk Kuyt, sarı-lacivertlilerin Göztepe ve Liverpool karşılaşmalarında görev yaptı. Emre Belözoğlu'nun takımın yeni teknik direktörü olarak açıklanmasıyla birlikte Hollandalı futbolcunun kulüpteki pozisyonu merak konusu oldu.

Liverpool karşılaşmasının ardından geleceğiyle ilgili konuşan Kuyt, Fenerbahçe'de görevine devam etmek istediğini açıkça dile getirdi. Hollandalı çalıştırıcı, "Başkan ve kulüp isterse burada durmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

EMRE BELÖZOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Geleceği merak konusuydu! Aziz Yıldırım dan Dirk Kuyt kararı: Yeni görevi... 2

Emre Belözoğlu da düzenlenen imza töreninde Kuyt'ın durumuna ilişkin soruyu yanıtladı. Deneyimli teknik adam, Hollandalı çalıştırıcıyla ilgili henüz kesin bir karar verilmediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Kuyt hocayla ilgili bir değerlendirme süreci var. Kulübümüz bu konuda açıklama yapacaktır. Durumu değerlendirme içindeyiz. Ekibim içindeki isimleri en yakın zamanda kulübümüz açıklayacak ama 12-13 kişilik bir ekibimiz olacak."

YENİ ADRESİ 'ALTYAPI' OLABİLİR

Geleceği merak konusuydu! Aziz Yıldırım dan Dirk Kuyt kararı: Yeni görevi... 3

Akşam'ın haberine göre Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Dirk Kuyt'ın kulüp bünyesindeki görevini sürdürmesini istiyor. Sarı-lacivertli yönetimin, Hollandalı çalıştırıcıyı tamamen kaybetmek yerine farklı bir pozisyonda değerlendirmeyi planladığı belirtildi.

Altyapıda Chris Van Puyvelde ile yeni bir yapılanma hedefleyen Aziz Yıldırım'ın, Kuyt'a da bu organizasyon içerisinde görev vermek istediği aktarıldı.

Yıldırım'ın bu düşüncesinin arkasında ise Kuyt'ın futbol tecrübesinden yararlanarak genç oyuncuların gelişimine katkı sağlama hedefinin bulunduğu ifade edildi. Böylece Hollandalı çalıştırıcının Fenerbahçe'deki yeni adresinin altyapı olabileceği konuşuluyor.

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son dakika Şampiyonluk fenerbahçe
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