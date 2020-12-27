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Antoine Griezmann Football Manager'de Ömer Faruk Beyaz'ı transfer etti!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 27.12.2020 18:55 | Son Güncelleme

Barcelona oyuncusu Antoine Griezmann'ın Football Manager kadrosunda Fenerbahçeli Ömer Faruk Beyaz da yer aldı. Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medyada teknik direktör Erol Bulut'u eleştirdi.

Antoine Griezmann Football Manager'de Ömer Faruk Beyaz'ı transfer etti!

Barcelona'nın Fransız yıldızı Antoine Griezmann son paylaşımıyla ortalığı karıştırdı. Football Manager serisinin müdavimleri arasında yer alan Griezmann'ın Marsilya ile kurduğu kadroda Fenerbahçeli Ömer Faruk Beyaz'a da yer vermesi dikkat çekti.

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"BİRİ EROL BULUT'A BUNU GÖSTERSİN"

Fransız futbolcunun paylaşımı sonrası Fenerbahçe taraftarlar sosyal medyada teknik direktör Erol Bulut'u eleştirdi.

Taraftarlar, "Griezmann bile oynatıyor, Erol hoca şans vermiyor", "Biri Erol Bulut'a bunu göstersin" şeklinde yorumlar yaptılar.

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ALMANYA'DAN İSTEYENİ ÇOK

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ömer Faruk Beyaz, özellikle Bundesliga ekiplerinden ilgi görüyor. Geçtiğimiz günlerde Borussia Dortmund ve Schalke 04'ün 17 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak istediği iddia edilmişti.

Ömer Faruk Beyaz, Football Manager'da bitiricilik, ilk kontrol, teknik ve özel yetenek rakamları ile öne çıkıyor.


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