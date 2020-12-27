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Fenerbahçe'nin gündemindeki Mesut Özil için Juventus iddiası!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 27.12.2020 16:20 | Son Güncelleme

Son dakika haberi... Ali Koç yönetimindeki Fenerbahçe, uzun bir süredir Mesut Özil ile ilgileniyor. Geçtiğimiz günlerde Emre Belözoğlu ve Acun Ilıcalı'nın bu transfer için Mesut Özil'i ziyaret ettiği iddia edilmişti. İtalyan basınında yer alan bir haber ise Sarı-Lacivertli taraftarları üzecek cinsten. İtalyan devi Juventus, Mesut Özil'i kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

Fenerbahçe'nin gündemindeki Mesut Özil için Juventus iddiası!

1988 doğumlu büyük yetenek Mesut Özil, Arsenal'de bir süredir kadro dışı. Aldığı rekor maaş nedeniyle de onu alabilecek takım sayısı sınırlı. Mesut Özil'in hem Fenerbahçeli olması hem de Acun Ilıcalı ile yakın dostluğu sayesinde Sarı-Lacivertlilerle adı birçok kez anıldı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise son yaptığı açıklamada, " Mesut Özil, Fener Ol'dan beri gündeme geliyor. Mesut Özil çok iyi bir Fenerbahçelidir. Sezon başında da gündeme gelmişti. Fenerbahçe'nin Özil'i transferinin ekonomik boyutlarını kaldırabilecek durumu yok. Bizim için gerçekleşirse güzel bir rüya olur ama gerçekleşmesi zor bir rüya" sözlerini söylemişti.

ADI JUVENTUS İLE ANILIYOR

32 yaşındaki Alman yıldızın adı bu kez İtalyan devi Juventus ile anılıyor. Tuttosport'un haberine göre Juventus, Mesut Özil'i kadrosuna katmak istiyor. Habere göre 3 hafta önce Mesut ve temsilcileri ile Londra’da bir görüşme gerçekleştirildi. Yıldızlar topluluğu Juventus, Mesut'u Ocak ayında 6 aylığına kiralayıp, yıldız futbolcunun Arsenal’den aldığı miktarın yarısını karşılamayı planlıyor. Tuttosport, manşetinde "Llorente - Özil : Juve onları mı alıyor?" başlığına yer verdi.

Mesut Özil transferiyle ses getirmeyi planlayan Juventus, Pirlo yönetiminde Serie A'da işleri yolunda gitmiyor. Uzun yıllardır şampiyonluğu kimseye kaptırmayan Torino ekibi, genç teknik adam Pirlo ile şu ana dek başarıyı yakalamış durumda değil. Bir maç eksiği bulunan Juventus, Serie A'da lider Milan'ın tam 10 puan gerisinde.

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