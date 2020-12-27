Fenerbahçe'nin gündemindeki Mesut Özil için Juventus iddiası!

1988 doğumlu büyük yetenek Mesut Özil, Arsenal'de bir süredir kadro dışı. Aldığı rekor maaş nedeniyle de onu alabilecek takım sayısı sınırlı. Mesut Özil'in hem Fenerbahçeli olması hem de Acun Ilıcalı ile yakın dostluğu sayesinde Sarı-Lacivertlilerle adı birçok kez anıldı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise son yaptığı açıklamada, " Mesut Özil, Fener Ol'dan beri gündeme geliyor. Mesut Özil çok iyi bir Fenerbahçelidir. Sezon başında da gündeme gelmişti. Fenerbahçe'nin Özil'i transferinin ekonomik boyutlarını kaldırabilecek durumu yok. Bizim için gerçekleşirse güzel bir rüya olur ama gerçekleşmesi zor bir rüya" sözlerini söylemişti.

ADI JUVENTUS İLE ANILIYOR

32 yaşındaki Alman yıldızın adı bu kez İtalyan devi Juventus ile anılıyor. Tuttosport'un haberine göre Juventus, Mesut Özil'i kadrosuna katmak istiyor. Habere göre 3 hafta önce Mesut ve temsilcileri ile Londra’da bir görüşme gerçekleştirildi. Yıldızlar topluluğu Juventus, Mesut'u Ocak ayında 6 aylığına kiralayıp, yıldız futbolcunun Arsenal’den aldığı miktarın yarısını karşılamayı planlıyor. Tuttosport, manşetinde "Llorente - Özil : Juve onları mı alıyor?" başlığına yer verdi.