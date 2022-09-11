Antoine Griezmann transferi ortalığı karıştırdı! Barcelona, Atletico Madrid'e dava açıyor!

Avrupa futbolunda yaz transfer döneminin sona ermesinin ardından İspanya'da sıcak bir gelişme yaşandı. La Liga devleri Barcelona ile Atletico Madrid, Antoine Griezmann transferi için adeta birbirine girdi. Katalan ekibi transferde usulsüzlük nedeniyle mahkemeye gidiyor...

'GRIEZMANN' DAVASI

Barcelona'nınm Atletico Madrid'e geçen sezon iki yıllığına kiraladığı Antoine Griezmann için Madrid temsilcisine dava açacağı ortaya çıktı.

KONTRATTA İHLAL

ESPN'de yer alan habere göre; Barcelona, başkent ekibiyle yaptığı konratta ihlal oluğunu belirledi.

BARCELONA'NIN İSTEĞİ

Katalan ekibi, Fransız yıldızın geride kalan yılda 37 maçın 30'unda 45 dakikadan fazla oynadığını iddia ederek Atletico'nun 40 milyon euro olan satın alma maddesini ödemesini istiyor.

ATLETICO'NUN CEVABI

Madrid'in ise bunun aktif hale geçebilmesi için kiralık süresi sonunda karşılaşmaların yarısında 45 dakikadan fazla oynaması gerektiğini belirtti. Simeone'nin takımının, bu yüzden bonsvervis konusunda adım atmadığı vurgulandı.



