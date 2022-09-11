SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Avrupadan Futbol
  4. Antoine Griezmann transferi ortalığı karıştırdı! Barcelona, Atletico Madrid'e dava açıyor!

Antoine Griezmann transferi ortalığı karıştırdı! Barcelona, Atletico Madrid'e dava açıyor!

11.09.2022 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya futbolunda flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İspanya La Liga devi Barcelona ile Atletico Madrid arasında Antoine Griezmann krizi çıktı. Barcelona, geçtiğimiz sezon Atletico Madrid'e iki yıllığına kiraladığı Fransız futbolcu için mahkemeye gidiyor. Katalan ekibinin Atletico Madrid ile yaptığı sözleşmede ihlal olduğu gerekçesiyle dava açacak.

Antoine Griezmann transferi ortalığı karıştırdı! Barcelona, Atletico Madrid'e dava açıyor!

Avrupa futbolunda yaz transfer döneminin sona ermesinin ardından İspanya'da sıcak bir gelişme yaşandı. La Liga devleri Barcelona ile Atletico Madrid, Antoine Griezmann transferi için adeta birbirine girdi. Katalan ekibi transferde usulsüzlük nedeniyle mahkemeye gidiyor...

'GRIEZMANN' DAVASI

thumbs_b_c_7f84fa0940987903dd098e46af144c78

Barcelona'nınm Atletico Madrid'e geçen sezon iki yıllığına kiraladığı Antoine Griezmann için Madrid temsilcisine dava açacağı ortaya çıktı.

KONTRATTA İHLAL

thumbs_b_c_c34bd6df5e5e1c65c132730ab7f07917

ESPN'de yer alan habere göre; Barcelona, başkent ekibiyle yaptığı konratta ihlal oluğunu belirledi.

BARCELONA'NIN İSTEĞİ

thumbs_b_c_340392cd5bc0e5dbf693adb32a1c52be

Katalan ekibi, Fransız yıldızın geride kalan yılda 37 maçın 30'unda 45 dakikadan fazla oynadığını iddia ederek Atletico'nun 40 milyon euro olan satın alma maddesini ödemesini istiyor.

ATLETICO'NUN CEVABI

thumbs_b_c_2730c2f1726abb2c854ea11c0f051287

Madrid'in ise bunun aktif hale geçebilmesi için kiralık süresi sonunda karşılaşmaların yarısında 45 dakikadan fazla oynaması gerektiğini belirtti. Simeone'nin takımının, bu yüzden bonsvervis konusunda adım atmadığı vurgulandı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hollanda'yı salladılar! Burak Yılmaz ve Oğuzhan Özyakup...Hollanda'yı salladılar! Burak Yılmaz ve Oğuzhan Özyakup...
Galatasaray'ı pişman etti! 20 yıllık hasreti bitirip tarihe geçtiGalatasaray'ı pişman etti! 20 yıllık hasreti bitirip tarihe geçti
Son transfer bombası: Cristiano Ronaldo!Son transfer bombası: Cristiano Ronaldo!
Anahtar Kelimeler:
transfer Atlético Madrid Antoine Griezmann barcelona Avrupa kata transfer dönemi sezon maçın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

4 bin lira indirimi duydular, 12 saat kuyrukta beklediler!

4 bin lira indirimi duydular, 12 saat kuyrukta beklediler!

Son dakika | AK Parti ve MHP, Tunç Soyer'in sözlerine tepki göstermişti! Canlı yayında yanıt verdi: "Osmanlı ile niye meselemiz olsun"

Son dakika | AK Parti ve MHP, Tunç Soyer'in sözlerine tepki göstermişti! Canlı yayında yanıt verdi: "Osmanlı ile niye meselemiz olsun"

Tüm stadyum buz kesti! Oyun bir anda durdu...

Tüm stadyum buz kesti! Oyun bir anda durdu...

Hollanda'yı salladılar! Burak Yılmaz ve Oğuzhan Özyakup...

Hollanda'yı salladılar! Burak Yılmaz ve Oğuzhan Özyakup...

Fenerbahçe'den resmi açıklama geldi! Bruma, Lemos ve Novak...

Fenerbahçe'den resmi açıklama geldi! Bruma, Lemos ve Novak...

"Çıplak izleyeceğim!" İtalyan spiker ortalığı karıştırdı...

"Çıplak izleyeceğim!" İtalyan spiker ortalığı karıştırdı...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Mucizevi kurtuluş! Gökyüzünden bahçelerinin ortasına düştü

Mucizevi kurtuluş! Gökyüzünden bahçelerinin ortasına düştü

Asla buzdolabının fişini çekmeyin

Asla buzdolabının fişini çekmeyin

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Yeşil çay ve patatesle gelen gençlik iksiri

Yeşil çay ve patatesle gelen gençlik iksiri

Tüm dünyanın gözü İngiltere'deydi! Resmen kral ilan edildi

Tüm dünyanın gözü İngiltere'deydi! Resmen kral ilan edildi

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.