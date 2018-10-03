'Hoca kovulmalı' paylaşımını beğendi!

Manchester United efsanesi Paul Scholes’un kulübü rezil ettiğini söylediği Jose Mourinho üzerindeki baskı Valencia beraberliği sonrası iyice arttı. Manchester United kaptanı Antonio Valencia'nın Mourinho’nun takımdan gönderilmesini talep eden bir Instagram paylaşımını beğenmesi, ortalığın iyice karışmasına sebep oldu.

Paylaşımı yapan kullanıcı "Bu maçın sonucu hakkında şaşırmıyorum bile. Her zaman maçlarımızı dört gözle bekliyorum ama Mourinho maç izlemeyi işkence haline getirdi bize. Bir şeylerin değişmesi gerek. Mourinho’nun ayrılma vakti geldi" yorumlarında bulundu.

ÖZÜR DİLİYORUM

Antonio Valencia, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Dün içeriğini okumadan bir Instagram paylaşımını beğendim. Paylaşımdaki görüşler benim görüşlerim değil ve bundan dolayı özür diliyorum. Hocamın ve takım arkadaşlarımın sonuna kadar arkasındayım. Hepimiz aldığımız sonuçların gelişmesi adına elimizden gelen her şeyi ortaya koyuyoruz" yorumunda bulundu.

Antonio Valencia, 2009 yazında Wigan Athletic’ten 18,9 milyon Euro’ya transfer edilmişti.

