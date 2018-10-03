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'Hoca kovulmalı' paylaşımını beğendi!

İNGİLTERE HABERLERİ  | 03.10.2018 16:27 | Son Güncelleme

Manchester United kaptanı Antonio Valencia, teknik direktör Jose Mourinho’nun kovulması gerektiği yazılan bir paylaşımı beğendi. Valencia daha sonra özür diledi ve "İçeriğini okumadan bir Instagram paylaşımını beğendim. Paylaşımdaki görüşler benim görüşlerim değil. Hocam ve takımın sonuna kadar arkasındayım" dedi.

'Hoca kovulmalı' paylaşımını beğendi!

Manchester United efsanesi Paul Scholes’un kulübü rezil ettiğini söylediği Jose Mourinho üzerindeki baskı Valencia beraberliği sonrası iyice arttı. Manchester United kaptanı Antonio Valencia'nın Mourinho’nun takımdan gönderilmesini talep eden bir Instagram paylaşımını beğenmesi, ortalığın iyice karışmasına sebep oldu.

Paylaşımı yapan kullanıcı "Bu maçın sonucu hakkında şaşırmıyorum bile. Her zaman maçlarımızı dört gözle bekliyorum ama Mourinho maç izlemeyi işkence haline getirdi bize. Bir şeylerin değişmesi gerek. Mourinho’nun ayrılma vakti geldi" yorumlarında bulundu.

ÖZÜR DİLİYORUM
Antonio Valencia, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Dün içeriğini okumadan bir Instagram paylaşımını beğendim. Paylaşımdaki görüşler benim görüşlerim değil ve bundan dolayı özür diliyorum. Hocamın ve takım arkadaşlarımın sonuna kadar arkasındayım. Hepimiz aldığımız sonuçların gelişmesi adına elimizden gelen her şeyi ortaya koyuyoruz" yorumunda bulundu.

Antonio Valencia, 2009 yazında Wigan Athletic’ten 18,9 milyon Euro’ya transfer edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Antonio Valencia jose mourinho Manchester United paul scholes

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