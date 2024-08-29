Antrenmana katılmayınca acı gerçek ortaya çıktı! Ünlü voleybolcu Pilar Marie Victoria Lopez evinde ölü bulundu... Savcılık harekete geçti

Vodafone Sultanlar Ligi’nde mücadele eden Bursa temsilcisi Nilüfer Belediyespor’un Porto Rikolu oyuncusu Pilar Marie Victoria Lopez'den acı haber geldi.

ANTRENMANA KATILMADI

Beşevler’de kulübe ait evde ikamet eden Lopez’in bu sabah yapılacak takım antrenmanına katılmaması üzerine acı gerçek ortaya çıktı. Olay kulüp yetkililerinin eve gitmesi üzerine ortaya çıktı.

SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Savcılık olayla ilgili soruşturma başlatırken, 29 yaşındaki sporcunun kesin ölüm nedeni adli tıp incelemesiyle belirlenecek.

BAŞKANDAN İLK AÇIKLAMA

Nilüfer Belediyespor Başkanı Muharrem Or, oyuncularının kaybından büyük üzüntü duyduklarını belirterek, ayrıntıların savcılık incelemesinin ardından ortaya çıkacağını ve daha sonra kulüp olarak bir açıklama yapacaklarını söyledi.

PİLAR LOPEZ KİMDİR?

1995 doğumlu Pilar Lopez, geçen sezon Fransa’nın Beziers Angel takımından transfer edilmişti ve Porto Riko Milli Takımı'nda da aktif olarak forma giyiyordu.