SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Antrenmana katılmayınca acı gerçek ortaya çıktı! Ünlü voleybolcu Pilar Marie Victoria Lopez evinde ölü bulundu... Savcılık harekete geçti

Antrenmana katılmayınca acı gerçek ortaya çıktı! Ünlü voleybolcu Pilar Marie Victoria Lopez evinde ölü bulundu... Savcılık harekete geçti

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
29.08.2024 17:34
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nilüfer Belediyespor’un 29 yaşındaki Porto Rikolu oyuncusu Pilar Marie Victoria Lopez evinde ölü bulundu. İdmana katılmaması üzerine evine gidilen sporcuyla ilgili acı gerçek burada ortaya çıktı. Olayla ilgili savcılık harekete geçerken, kesin ölüm sebebine ilişkin otopsi raporu bekleniyor.

Antrenmana katılmayınca acı gerçek ortaya çıktı! Ünlü voleybolcu Pilar Marie Victoria Lopez evinde ölü bulundu... Savcılık harekete geçti

Vodafone Sultanlar Ligi’nde mücadele eden Bursa temsilcisi Nilüfer Belediyespor’un Porto Rikolu oyuncusu Pilar Marie Victoria Lopez'den acı haber geldi.

ANTRENMANA KATILMADI

66d07e37eb782cdfa6b7fc2d

Beşevler’de kulübe ait evde ikamet eden Lopez’in bu sabah yapılacak takım antrenmanına katılmaması üzerine acı gerçek ortaya çıktı. Olay kulüp yetkililerinin eve gitmesi üzerine ortaya çıktı.

SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

nilufer-belediyespor-oyuncusu-pilar-marie-victoria-lopez-kimdir-hangi-takimda-oynuyor-1724939089600

Savcılık olayla ilgili soruşturma başlatırken, 29 yaşındaki sporcunun kesin ölüm nedeni adli tıp incelemesiyle belirlenecek.

BAŞKANDAN İLK AÇIKLAMA

9266

Nilüfer Belediyespor Başkanı Muharrem Or, oyuncularının kaybından büyük üzüntü duyduklarını belirterek, ayrıntıların savcılık incelemesinin ardından ortaya çıkacağını ve daha sonra kulüp olarak bir açıklama yapacaklarını söyledi.

PİLAR LOPEZ KİMDİR?

nilufer-belediyespor-oyuncusu-pilar-marie-victoria-lopez-kimdir-hangi-takimda-oynuyor-1724939089312-2-66d082a57122f

1995 doğumlu Pilar Lopez, geçen sezon Fransa’nın Beziers Angel takımından transfer edilmişti ve Porto Riko Milli Takımı'nda da aktif olarak forma giyiyordu.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Bursa Nilüfer Voleybol son dakika
En Çok Okunan Haberler
Türkiye Narin’i konuşurken İstanbul’dan gelen bir görüntü ‘pes’ dedirtti!

Türkiye Narin’i konuşurken İstanbul’dan gelen bir görüntü ‘pes’ dedirtti!

Telefonunu parçalamış! Narin'in amcasının sözleri seyri değiştirebilir!

Telefonunu parçalamış! Narin'in amcasının sözleri seyri değiştirebilir!

İki dev kulüp arasında kavga çıktı! ''Bu pisliklerle uğraşmak zorundayız..."

İki dev kulüp arasında kavga çıktı! ''Bu pisliklerle uğraşmak zorundayız..."

Galatasaray-Young Boys maçı sonrası sürpriz hamle

Galatasaray-Young Boys maçı sonrası sürpriz hamle

Galatasaray'da Zaha bilmecesi çözülüyor! Maçlara çıkmak istemeyen Zaha'ya para verilip gönderilecek...

Galatasaray'da Zaha bilmecesi çözülüyor! Maçlara çıkmak istemeyen Zaha'ya para verilip gönderilecek...

Temsilcilerimizin rakipleri belli oluyor!

Temsilcilerimizin rakipleri belli oluyor!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

En iyi yol arkadaşı! Samsonite çantalarda kaçırılmayacak fırsatlar

En iyi yol arkadaşı! Samsonite çantalarda kaçırılmayacak fırsatlar

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Saç, sakal, yüz; hepsi için tek cihaz! Şimdi indirimde, kaçırmayın

Saç, sakal, yüz; hepsi için tek cihaz! Şimdi indirimde, kaçırmayın

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.