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  4. Antrenmanı bastılar, ölümle tehdit ettiler! 3 yönetici hastanelik oldu

Antrenmanı bastılar, ölümle tehdit ettiler! 3 yönetici hastanelik oldu

03.05.2023 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Peru’nun en üst düzey ligi olan Liga 1 ekiplerinden Sporting Cristal'da alınan kötü sonuçlar sonrası taraftarlar idmanı basarak bazı futbolcuları ölümle tehdit etti. Öte yandan taraftarlar 3 yöneticiyi de hastanelik etti. İşte detaylar...

Antrenmanı bastılar, ölümle tehdit ettiler! 3 yönetici hastanelik oldu

Peru'nun en üst düzey ligi olan Liga 1'de mücadele eden Sporting Cristal kulübünde geçtiğimiz hafta ülke gündemine bomba gibi düşen bir olay yaşandı. Topladığı 18 puanla ligde 6. sırada yer alan kulüp kupada Strongest takımı ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına devam ederken, bir grup fanatik taraftar antrenmanı bastı.

ÖLÜMLE TEHDİT ETTİLER

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Ulusal Stadyum'da yapılan idmanı basan taraftarlar, oyuncuları yerel ve uluslararası düzeydeki maçlarda alınan kötü sonuçlar nedeniyle azarladı. 6 maçtır galibiyet yüzü göremeyen futbolcuları ölümle tehdit ederken, 3 yöneticiyi döverek hastanelik etti.

AÇIKLAMA GELDİ!

Peru Futbolcular Derneği (SAFAP), “Sporting Cristal kulübünün antrenmanında meydana gelen olaylar kabul edilemez. İşçilerin (futbolcuların) güvenliği işverenlere (yöneticilere) bağlıdır. Bu nedenle tüm kulüplerin üyelerimizin refahını garanti etme yükümlülüğüne uymasına ihtiyacımız var" açıklaması yaptı.


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