Antrenörlerinin hayatına dokunduğu engelli okçular, hedefi 12'den vurmak istiyor

ÖMER ÜRER - Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okçuluk Antrenörü Gökhan Cengiz, bu branşa yönlendirdiği 5 bedensel engelli sporcunun hayatlarına yeni hedefler koymasını sağladı.

Üniversite yıllarında engelli arkadaşları olduğu için bu kişilerle kolay iletişime geçen Cengiz, yaşları 24 ile 35 arasında değişen 5 engelli bireyi okçuluk sporuna yönlendirdi.

Cengiz, doğuştan engelli olan veya trafik ya da iş kazası sonucu engelli kalan bireyleri tek çatı altında topladı.

Bu gayrete duyarsız kalmayan Düzce Gençlik Spor İl Müdürü İsa Yazıcı ve Türk Kızılay yetkilileri de engelli bireylere sporcu tekerlekli sandalyesi ile malzeme desteğinde bulundu.

- Cengiz: "Beraber bir yola çıktık"

Antrenör Gökhan Cengiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, engelli bireylerin hayatına dokunarak onları spora yönlendirmeye çalıştığını aktardı.

Yolları kesişen 5 engelli bireyi okçulukla tanıştırdıklarını aktaran Cengiz, "5 engelli arkadaşımızın yanı sıra 2 de minik arkadaşımız var. Bu sayede daha kalabalık bir engelli okçuluk ailesi olduk. Hedeflerimizde ailemizi daha da büyütmek, Türkiye şampiyonalarına katılıp, kazandığımız derecelerle üst düzey turnuvalara dahil olmak var. Arkadaşlarımız çok istekliler. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'müz de bize çok destek oluyor. Bizi malzeme konusunda eksik bırakmıyorlar. Ne gerekiyorsa alınıyor." diye konuştu.

Cengiz, engelli bireylerin sporla tanışmasına aracılık ettiklerini anlatarak, şöyle devam etti:

"Arkadaşlarımıza düşen, buraya gelip, çalışıp, başarılı olmak. Elimizden geleni yapıyoruz. Sokakta engelli bir kardeşimi görsem, yardım etmeye çalışırım. Bu konuda empati yapmaya çalışıyorum. Arkadaşlarımız mutlu. Onlar bizim yol arkadaşımız. Onları engelli olarak görmüyorum. Beraber bir yola çıktık. İnşallah yolun sonu güzel olur. Bizim için en önemli hedef, salona gelip spor yapmaları. Ancak arkadaşlarımızın kendi hedefleri var. İnanıyorum ki buradaki arkadaşlarımızdan Paralimpik Oyunları'na katılanlar olacak. Son zamanlarda okçuluk sporuna değer veriliyor. Mete Gazoz'un, engelli milli takımlarımızın başarıları ortada. Onlar da idollerinin izinden gitmek istiyor."

- Ergül: "Her sabah salona gelirim ve antrenmanlarımı yaparım"

Yaklaşık 4 yıl önce geçirdiği iş kazası sonucu engelli kalan 30 yaşındaki Mesut Ergül, okçuluğa merakı olduğunu söyledi.

Antrenör Gökhan Cengiz ile tanışması sonucu okçuluğa yöneldiğini aktaran Ergül, "Her sabah salona gelirim ve antrenmanlarımı yaparım. Hocam da sağ olsun bize yardımcı oluyor. Engelli bireyler 'Ben yapamam' diye bir kaygıya girmemeli. İsterlerse engellerine rağmen yapabilirler. Evde oturmakla ve topluma girmemekle kendilerine kötü davranmış olurlar. " ifadelerini kullandı.

35 yaşındaki Özkan Acar da trafik kazası sonrası felç kaldığını belirterek, engelli bireylere toplumsal yaşamdan uzak durmak yerine spora yönelmeyi tavsiye etti.

