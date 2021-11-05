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Antwerp 0-3 Fenerbahçe (Maç sonucu)

05.11.2021 00:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe 'tamam ya da devam' parolasıyla çıktığı Antwerp deplasmanında 3 golle 3 puanı kazandı ve 'yola devam' dedi.

Antwerp 0-3 Fenerbahçe (Maç sonucu)
Mert Hakan Yandaş

Mert Hakan Yandaş

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. maçında Belçika ekibi Royal Antwerp ile temsilcimiz Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Bosuilstadion'da oynanan mücadeleyi temsilcimiz Fenerbahçe 3-0'lık skorla kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Mert Hakan Yandaş, 16. dakikada Max Meyer ve 29. dakikada Mergim Berisha kaydetti. Max Meyer'in golünde asisti yapan Berisha, maçın yıldızı oldu.

Avrupa'da 6 maç sonra deplasmanda kazanan Fenerbahçe, puanını 5'e yükseltti. Avrupa'da oynadığı son 5 maçta mağlup olan Antwerp ise 1 puanda kaldı.

Fenerbahçe, gruptaki bir sonraki maçını Olympiakos ile oynayacak. Antwerp ise Eintracht Frankfurt deplasmanına gidecek.

GRUPTA PUAN DURUMU

10 - Eintracht Frankfurt
6 - Olympiakos
5 - Fenerbahçe
1 - Antwerp

VITOR PEREIRA ROTASYON YAPTI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, rotasyon yaparak maça başladı. Kalede Berke, savunma üçlüsünde Tisserand, Kim Min-Jae ve Filip Novak yer aldı. Orta sahada Osayi-Samuel, Sosa, Mert Hakan ve Ferdi Kadıoğlu görev alırken, ileri 3'lünün sağında İrfan Can, solunda Max Meyer, uçta ise Mergim Berisha oynadı.

FREY VE SAMATTA, FENERBAHÇE'YE KARŞI SAHADA

Antwerp ise 4-2-3-1 formatıyla oynadı. Kalede Butez, savunmada Batalle, Almeida, De Laet ve Vines; orta ikilide Yusuf ve Verstraete, önlerindeki üçlüde Gerkens, Fischer ve Benson, forvette ise Fenerbahçe'nin eski hücumcusu Michi Frey oynadı. Mbwana Samatta ise sonradan oyuna dahil oldu.

MERT HAKAN YANDAŞ'DAN FÜZE!

mert hakan

Mücadele, Antwerp'in ataklarıyla başladı. Fischer, Frey ve Batalle'nin şutları sonrası golü bulan taraf ise Fenerbahçe oldu.

  1. dakikada İrfan Can, kısa pasını ceza sahası yayı civarındaki Mert Hakan'a gönderdi. Topu kontrol eden Mert Hakan, 20 metre mesafeden çok düzgün ve etkili bir vuruş yaparak fileleri havalandırdı.

MEYER - BERISHA: İKİNCİ GOL!

meyer

1-0'dan sonra da Antwerp ataklar yaparken Fenerbahçe bir kez daha kontratakla golü buldu.

  1. dakikada Max Meyer'den topu alan Mergim Berisha, çok iyi bir duvar pası yaptı. Topu önünde bulan Meyer ceza sahası içine girdi ve yerden düzgün bir vuruşla uzak direk dibine topu yollayarak farkı 2'ye çıkardı.

MERGIM BERISHA'DAN MÜTHİŞ VOLE!

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2-0'dan sonra Antwerp, oyun disiplinini kaybetti ve Fenerbahçe üst üste ataklar yapmaya başladı. Rakibinin bu görüntüsünü cezalandıran Fenerbahçe, 29'da 3. golü buldu.

Üst üste organiza paslaşmalar sonrası, ceza sahası içinde İrfan Can'ın akıl dolu kısa pasıyla topla buluşan Mert Hakan Yandaş altıpasın yanından arka direğe ortasını yaptı. Bu topa hareketlenen Mergim Berisha yarım vole vurdu ve bu şık şutunda top ağlarla buluşturdu.

SOYUNMA ODASINA RAHAT GİTTİ

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Fenerbahçe, ikinci yarının kalan 15 dakikalık bölümünde iyi savunma yaptı. Filip Novak'ın kritik müdahalesiyle öne çıktığı bu bölümde temsilcimiz oyunu kontrol altında tutarak soyunma odasına farklı üstünlükle gitti.

FENERBAHÇE OYUNU KONTROL ALTINDA TUTTU

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İkinci yarıda Fenerbahçe, savunma güvenliğini ön planda tutarak başladı. Antwerp ise Fenerbahçe'nin dikkatli savunması karşısında pozisyon bulamadı.

Gidişatı değiştirmek isteyen Anteerp cephesi, 46'da Yusuf yerine Dessoleil, 61'de Fischer yerine Samatta, Benson yerine Miyoshi, 68'de Gerkens yerine Dwomoh'u oyuna sürdü. Skoru alan Fenerbahçe'de ise günün başarılı isimleri İrfan Can ve Mert Hakan yerine Rossi ve Zajc oyuna dahil oldu.

Antwerp ikinci yarıda pozisyon bulamazken, Fenerbahçe ise Rossi ile karşı karşıya pozisyonda direğe takıldı, Zajc ile net bir fırsattan yararlanamadı.

FENERBAHÇE KRİTİK 3 PUANI KAZANDI

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Fenerbahçe, 'tamam ya da devam' anlamını taşıyan bu maçta iyi oyun ve 3 golle 3 puanı alarak gruptan çıkma şansını sürdürdü ve 3. olursa da UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne gitme şansını çok artırdı.

MAÇ DETAYLARI

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STAT: Bosuil - Deurne

HAKEMLER: Irfan Peljto, Senad Ibrisimbegovic, Davor Beljo

ROYAL ANTWERP: Butez - Bataille (Dk. 77 Balikwisha), Almeida, De Laet, Vines, Yussuf (Dk. 46 Dessoleil), Verstraete, Gerkens (Dk. 68 Dwomoh), Fischer (Dk. 61 Samatta), Benson (Dk. 62 Miyoshi), Frey

FENERBAHÇE: Berke Özer - Novak, Min Jae, Tisserand (Dk. 73 Szalai), Osayi-Samuel, Sosa (Dk. 80 Pelkas), Mert Hakan Yandaş (Dk. 64 Zajc), Ferdi Kadıoğlu (Dk. 73 Nazım Sangare), Meyer, İrfan Can Kahveci (Dk. 64 Rossi), Berisha

GOLLER: Dk. 9 Mert Hakan, Dk. 16 Meyer, Dk. 29 Berisha (Fenerbahçe)

SARI KART: İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe)

MAÇTAN DAKİKALAR

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UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4’üncü maçında Fenerbahçe, deplasmanda Royal Antwerp’i 3-0 mağlup ederek gruptaki ilk galibiyetini aldı ve puanını 5’e yükseltti. Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri 9’uncu dakikada Mert Hakan, 16’ncı dakikada Meyer ve 29’uncu dakikada Berisha kaydetti.

9’uncu dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında İrfan Can pasını ceza sahası dışındaki Mert Hakan’a verdi. Bu oyuncunun ceza sahası yayının hemen gerisinden sağ ayağıyla yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1.

16’ncı dakikada Fenerbahçe farkı 2’ye çıkardı. Antwerp yarı sahasının ortasında topla buluşan Meyer, pasını ceza sahası yayı önündeki Berisha verdi. Bu oyuncunun topuğuyla verdiği pasta topla beraber ceza sahası içerisine giren Meyer’in sağ ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.

29’uncu dakikada Fenerbahçe, farkı 3’e çıkardı. Organize gelişen Fenerbahçe atağında İrfan Can’ın ara pasıyla ceza sahasına giren Mert Hakan, meşin yuvarlağı arka direkteki Berisha’ya yolladı. Bu oyuncu, yarım vole vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-3.

37’nci dakikada Sosa’nın kullandığı köşe vuruşunda altı pasın hemen önünde iyi yükselen Min Jae’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe’nin 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.

65’inci dakikada Fenerbahçe tehlikeli geldi. Ani gelişen atakta Sosa’nın pasıyla hareketlenen Berisha, tek pasta Rossi’yi hareketlendirdi. Bu oyuncunun kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

81’inci dakikada Pelkas’ın pasıyla rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içerisine giren Zajc’ın sağ çaprazdan dar açıda yaptığı vuruşta kaleci meşin yuvarlağı kornere çeldi.

88’inci dakikada gelişen Fenerbahçe atağında Pelkas pasını ceza sahası dışındaki Berisha’ya verdi. Bu oyuncunun ceza sahası dışı sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Fenerbahçe, sahadan 3-0 galip ayrıldı.


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü
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