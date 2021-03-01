Anya Taylor-Joy Altın Küre Ödülleri'ne damga vurdu!

Bu yıl sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yapılan 78. Altın Küre Ödülleri'ni New York'ta Tina Fey ve Los Angeles'ta Amy Poehler sundu.

Tarihinde ilk kez sanal ortamda yayınlanan Altın Küre Ödülleri'nde kırmızı halı da her zamankinden farklıydı.

Ödülleri sunan ünlüler kırmızı halıda poz verirken, adaylar ve kazananlar da evlerinden en şık giysileriyle ekran karşısına geçti. Geceye damga vuran isimlerden biri ise Anya Taylor-Joy oldu.

Emma. ile sinema tarafında, The Queen’s Gambit ile de televizyon tarafında aday olan Anya Taylor-Joy, The Queen’s Gambit ile kariyerinin ilk En İyi Kadın Oyuncu dalında Altın Küre Ödülü’nü kazandı. Tören için tercih ettiği yeşil elbiseyle dikkatleri çeken genç oyuncusunun diziden sonraki bu görüntüsü ise herkesi büyüledi.

Yeşil dekolteli elbisesi ve sarı saçlarıyla dikkat çeken Joy'a beğeni yağdı.

Anya Taylor-Joy, kariyerinin en büyük gecelerinden biri için gösterişli bir Altın Küre elbisesi seçti. 24 yaşındaki aktris, yeşil bir Dior Haute Couture elbisesi ve 1 milyon dolardan fazla Tiffany & Co. elması ile ekranda göründü.



