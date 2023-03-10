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AÖF 2023 bahar dönemi sınav tarihleri: AÖF sınavları ne zaman yapılacak, online mı yoksa yüz yüze mi olacak?

10.03.2023 13:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AÖF bahar dönemi sınav tarihleri 2 Mart tarihinde tamamlanan kayıt yenileme işlemlerinin ardından merak konusu oldu. AÖF bahar dönemi sınav takvimine göre ara sınavlar Nisan ayında dönem sonu final sınavları ise Mayıs'ta yapılacak. Birçok kişi internette "AÖF sınavları online mı yoksa yüz yüze mi olacak? AÖF sınavları ne zaman yapılacak?" sorularına internette yanıt arıyor. İşte detaylar...

AÖF 2023 bahar dönemi sınav tarihleri: AÖF sınavları ne zaman yapılacak, online mı yoksa yüz yüze mi olacak?

AÖF bahar dönemi sınav tarihleri arama motorlarında sorgulanıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin merak ettiği bir diğer konu da AÖF sınavlarının nasıl yapılacağı oldu. Bilindiği üzere 2022-2023 Eğitim - öğretim yılı 2. Dönem kayıt yenileme işlemleri 2 Mart tarihinde bitti. İşte AÖF 2. dönem sınavları ile ilgili detaylar...

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AÖF SINAVLARI NE ZAMAN 2023?

AÖF bahar dönemi sınav takvimine göre ara sınavlar 15-16 Nisan 2023’de, dönem sonu (final) sınavları ise 27-28 Mayıs tarihlerinde organize edilecek.

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AÖF SINAVLARI ONLİNE Mİ OLACAK?

Sınavların online mı yoksa yüz yüze mi gerçekleştirileceği henüz bilinmiyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nden güncel açıklama bekleniyor. Detaylar geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

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