AÖF Açıköğretim bölümleri taban puanları 2022! 2 yıllık ve 4 yıllık açıköğretim bölümleri taban puanları ne?

Açıköğretim bölümleri taban puanları günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Bugün, üniversite sınavı tercih sürecinin ilk günü. Açıköğretim bölümleri taban puanları, ile ilgili bilgi edinmek isteyen pek çok aday arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapıyor. Peki açıköğretim bölümleri taban puanları belli oldu mu? Ayrıntılar haberimizde...

AÇIKÖĞRETİM BÖLÜMLERİ TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?

2022-Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu:

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2022/YKS/TERC%C4%B0H/tkilavuz27072022.pdf

Tablo-3:

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2022/YKS/TERC%C4%B0H/Tablo3_27072022.xls

Tablo-4:

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2022/YKS/TERC%C4%B0H/Tablo4_27072022.xls

2 YILLIK ÖN LİSANS BÖLÜMLERİ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI

2 yıllık lisans bölümleri taban puanları ve başarı sıralamalarının tamamına aşağıdaki görsele tıklayarak ulaşabilirsiniz.

4 YILLIK LİSANS BÖLÜMLERİ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI

4 yıllık lisans bölümleri taban puanları ve başarı sıralamalarının tamamına aşağıdaki görsele tıklayarak ulaşabilirsiniz.



