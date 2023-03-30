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AÖF ara sınav online mı olacak? AÖF sınavları ne zaman yapılacak, sınav giriş belgesi ne zaman alınır? Milyonların beklediği açıklama geldi!

30.03.2023 18:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AÖF ara sınav tarihleri araştırılıyor. Üniversitelerin online eğitime geçmesinin ardından Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınavlarının online mı yoksa yüz yüze mi yapılacağı merak konusu oldu. Milyonlarca öğrenci 'AÖF ara sınav online mı olacak?' sorusunun yanıtını merakla bekliyordu. Yakından takip edilen konuya dair beklenen açıklama geldi. Peki AÖF ara sınav online mı olacak? AÖF sınavları ne zaman, sınav giriş belgesi ne zaman alınır? İşte ayrıntılar...

AÖF ara sınav online mı olacak? AÖF sınavları ne zaman yapılacak, sınav giriş belgesi ne zaman alınır? Milyonların beklediği açıklama geldi!

Öğrenciler YÖK’ün aldığı hibrit eğitim kararı sonrası AÖF ara sınavların nasıl yapılacağını sorgulamaya başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) ara sınav tarihlerine ilişkin bir son dakika açıklamasında bulundu. Öğrencilerin gözü "AÖF sınavları online mı olacak?" sorusuna çevrildi. İşte detaylar...

AÖF ARA SINAV ONLINE MI OLACAK?

AÖF ara sınavları ile ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı. Milyonlarca öğrencinin beklediği açıklama akşam saatlerinde geldi. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nden konuya dair yapılan açıklamada;

"Bahar Dönemi Ara Sınavları Çevrimiçi (Online) olarak http://esinav.anadolu.edu.tr adresi üzerinden 8-9 Nisan ve 15-16 Nisan tarihlerinde yapılacaktır. Sınav giriş bilginize 31 Mart tarihinden itibaren öğrenci sayfanızdan erişebilirsiniz." denildi.

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Açıklamaya göre, AÖF ara sınavlar online olarak yapılacak. Sınav tarihleri daha önce açıklandığı gibi 15-16 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR, NE ZAMAN?

AÖF sınav giriş belgesine adaylar Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin öğrenci giriş sayfasından ulaşabilecekler. Adaylar, sınav giriş belgelerine 31 Mart itibariyle ulaşabilecekler.

özeriç

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