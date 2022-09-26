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AÖF ders seçimi ne zaman? 2022 Anadolu Üniversitesi kayıt yenileme ve ders seçim tarihleri

26.09.2022 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AÖF kayıt yenileme ve yeni kayıt tarihleri açık öğretim fakültesinde okuyan ve aday öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi kayıt işlemleri halen devam ediyor. Peki, Anadolu Üniversitesi kayıt yenileme ne zaman? AÖF ikinci üniversite kayıtları hangi tarihte? İşte yanıtı...

AÖF ders seçimi ne zaman? 2022 Anadolu Üniversitesi kayıt yenileme ve ders seçim tarihleri

AÖF akademik takvimin yayımlanması sonrası AÖF kayıt yenileme ve AÖF yeni kayıt tarihleri netleşti. Üniversiteyi açıktan okumak veya ikinci üniversiteyi okumak isteyenlerin başvuruda bulunduğu Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'ne her yıl milyonlarca aday başvuruda bulunuyor. Peki, AÖF ders seçimi ne zaman? 2022 Anadolu Üniversitesi kayıt yenileme ve ders seçim tarihleri...

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ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ (AÖF) KAYIT TARİHLERİ

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınavsız ikinci üniversite için 2022-2023 eğitim öğretim dönemi kayıtları 22 Ağustos saat 09:00 - 17 Ekim saat 17:00 tarihleri ve saatlari arasında yapılabilecek.

Başvuru işlemleri https://aoskayit.anadolu.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile yapılacaktır. Adayların başvuru yapabilmeleri için öğrenim bilgilerinin MEBBİS/YÖKSİS sisteminde güncel olması gerekmektedir.

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AÖF kayıt yenileme ne zaman yapılacak?

AÖF kayıt yenileme işlemleri 03 Ekim 2022 Pazartesi günü başlayacak ve 17 Ekim 2022 Pazartesi günü sona erecek.

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AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

AÖF kayıt yenileme işlemleri Anadolu Üniversitesi Açıköğretim - İktisat - İşletme Fakülteleri Otomasyonları üzerinden yapılacak. Öğrenciler sisteme öğrenci şifreleri ya da e-Devlet şifrelerini kullanarak girerek işlemlerini tamamlayabilecekler.

Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir. Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecektir.

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Kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacaktır.

Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacaktır. Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yukarıda belirtilen tarihler arasında; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM'lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir.

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