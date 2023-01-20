AÖF final sınavları ne zaman, saat kaçta? 2023 AÖF sınav giriş belgesi alma ekranı

AÖF final sınav giriş belgeleri yayımlandı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri bu hafta sonu (21 Ocak Cumartesi ile 22 Ocak Pazar günü) final sınavlarına girecek. İşte, AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ve detaylar...

AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN 2023?

AÖF güz dönemi final sınavları 21 Ocak Cumartesi ile 22 Ocak Pazar günü yapılacak.

AÖF sınavlarında adaylara sorumlu olunan her dersten 20 soru yöneltilecek. Ders geçme notu ise 35 olarak belirlendi.

AÖF SINAV YERLERİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

AÖF final sınavları için açıklamada bulunuldu. 2022-2023 Güz Yarıyılı Dönem Sonu Sınavları için sınav giriş belgeleri yayımlandı.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

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