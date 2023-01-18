AÖF final sınavları ne zaman, sınav yerleri sorgulaması nasıl yapılır? AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı!

AÖF final sınavları için beklenen açıklama geçtiğimiz günlerde yapıldı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri bu hafta sonu (21 Ocak Cumartesi ile 22 Ocak Pazar günü) final sınavlarına girecek. AÖF sınav yerleri açıklandı. AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.

AÖF SINAV YERLERİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

AÖF final sınavları için açıklamada bulunuldu. 2022-2023 Güz Yarıyılı Dönem Sonu Sınavları için sınav giriş belgeleri yayımlandı.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

AÖF güz dönemi final sınavları 21 Ocak Cumartesi ile 22 Ocak Pazar günü yapılacak.

AÖF sınavlarında adaylara sorumlu olunan her dersten 20 soru yöneltilecek. Ders geçme notu ise 35 olarak belirlendi.

