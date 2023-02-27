AÖF kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır, ne zaman bitiyor? 2022-2023 AÖF bahar kayıt yenileme işlemleri sona eriyor!

AÖF kayıt yenileme işlemleri 2 Mart 2023 Perşembe günü saat 22:00'de sona erecek. AÖF Bahar dönemi sınav tarihleri Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlandı. AÖF sınavları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde online olarak gerçekleştirilmişti. İşte ayrıntılar...

AÖF KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

AÖF kayıt yenileme işlemleri için verilen süre 2 Mart Perşembe günü saat 22.00'de sona erecek.

Anadolu Üniversitesi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2022-2023 Bahar Yarıyılı Kayıt Yenileme İşlemleri Sona Eriyor!

Son tarih: 02 Mart 2023 Perşembe saat 22.00"

AÖF SINAVLARI YÜZ YÜZE Mİ, YZAKTAN MI YAPILACAK?

AÖF 2023 sınav tarihleri takvimi: Anadolu Üniversitesi AÖF sınavları yüz yüze mi, uzaktan mı yapılacak, nasıl olacak?

AÖF sınavları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde online olarak yapılmıştı.

Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa gibi illeri etkileyen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki Kahramanmaraş depremi sonrası üniversitelerin bahar döneminin uzaktan eğitim yoluyla tamamlanacağı duyuruldu.

Fakat AÖF’ten sınavların online mı, yoksa yüz yüze mi yapılacağına dair açıklama yapılmadı.





