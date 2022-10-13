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AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır, son gün ne zaman? Güz ve Bahar dönemi 2022-2023 AÖF sınav tarihleri!

13.10.2022 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AÖF kayıt yenileme işleminin nasıl yapılacağı ile Güz ve Bahar dönemi 2022-2023 AÖF sınav tarihleri; Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri tarafından merak konusu oldu. Anadolu Üniversitesi'nden bir süre önce konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2022-2023 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme işlemleri ve sınav tarihleri arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? İşte 2022-2023 AÖF sınav tarihleri!

AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır, son gün ne zaman? Güz ve Bahar dönemi 2022-2023 AÖF sınav tarihleri!

AÖF kayıt yenileme işlemleri hakkında kurumdan açıklama yapıldı. Anadolu Üniversitesi detayları açıköğretim öğrencileri için duyurdu. Peki, AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? 2022-2023 AÖF sınav tarihleri ve detaylar haberimizde...

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AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

AÖF kayıt yenileme işlemi Anaolu Üniversitesi'nin açıköğretim sayfasından yapılmaktadır.

aof.anadolu.edu.tr'ye tıklayarak Ders Seçimi (Ekle-Sil) ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle işlem yapabilmektedir.

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AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

AÖF kayıt yenileme ücreti, ders seçimi sayfasında ya da söz konusu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında bulunmaktadır.

Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler, 2022-2023 Öğretim Yılı Güz Dönemi Dönem Öğretim Materyal Ücreti, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini kayıt yenilemenin son günü olan 17 Ekim 2022 tarihi saat 22.30'a kadar yapabilecekler.

2022 - 2023 AÖF SINAV TARİHLERİ

AÖF Güz Dönemi Ara Sınavı: 10-11 Aralık 2022

AÖF Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 21- 22 Ocak 2023

AÖF Bahar Dönemi Ara Sınavı: 15- 16 Nisan 2023

AÖF Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 27- 28 Mayıs 2023

AÖF Yaz Okulu Sınavı: 19 Ağustos 2023

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