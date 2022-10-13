AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır, son gün ne zaman? Güz ve Bahar dönemi 2022-2023 AÖF sınav tarihleri!

AÖF kayıt yenileme işlemleri hakkında kurumdan açıklama yapıldı. Anadolu Üniversitesi detayları açıköğretim öğrencileri için duyurdu. Peki, AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? 2022-2023 AÖF sınav tarihleri ve detaylar haberimizde...

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

AÖF kayıt yenileme işlemi Anaolu Üniversitesi'nin açıköğretim sayfasından yapılmaktadır.

aof.anadolu.edu.tr'ye tıklayarak Ders Seçimi (Ekle-Sil) ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle işlem yapabilmektedir.

AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

AÖF kayıt yenileme ücreti, ders seçimi sayfasında ya da söz konusu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında bulunmaktadır.

Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler, 2022-2023 Öğretim Yılı Güz Dönemi Dönem Öğretim Materyal Ücreti, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini kayıt yenilemenin son günü olan 17 Ekim 2022 tarihi saat 22.30'a kadar yapabilecekler.

2022 - 2023 AÖF SINAV TARİHLERİ

AÖF Güz Dönemi Ara Sınavı: 10-11 Aralık 2022

AÖF Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 21- 22 Ocak 2023

AÖF Bahar Dönemi Ara Sınavı: 15- 16 Nisan 2023

AÖF Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 27- 28 Mayıs 2023

AÖF Yaz Okulu Sınavı: 19 Ağustos 2023

