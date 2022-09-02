AÖF kayıtları ne zaman? 2022 - 2023 AÖF kayıt takvimi tarihleri ve ücretleri!

AÖF kayıt tarihleri ilE ücretleri konuya ilişkin bilgi edinmek isteyen binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Bilindiği üzere, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde okumak isteyen kişilerden kurumun açıkladığı tarihlerde kayıtlara ilişkin ücretleri yatırmaları bekleniyor. Peki, AÖF kayıtları ne zaman? 2022 - 2023 AÖF kayıt takvimi tarihleri ve konuya ilişkin detaylar haberimizde...

AÖF KAYITLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınavsız ikinci üniversite için 2022-2023 eğitim öğretim dönemi kayıtları 22 Ağustos – 17 Ekim arasında yapılacak.

2022 - 20223 AÖF KAYIT TARİHLERİ



