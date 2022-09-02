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AÖF kayıtları ne zaman? 2022 - 2023 AÖF kayıt takvimi tarihleri ve ücretleri!

02.09.2022 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AÖF kayıtlarının ne zaman başlayacağını öğrenmek isteyen kişiler kayıt takvimi tarihleri ve ücretleri ile ilgili internette araştırma yapıyor. 2022-2023 eğitim öğretim yılına dair ayrıntılar Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan açıklama ile netlik kazanmıştı. Peki, AÖF kayıtları ne zaman? İşte 2022 - 2023 AÖF kayıt takvimi tarihleri ve ücretleri...

AÖF kayıtları ne zaman? 2022 - 2023 AÖF kayıt takvimi tarihleri ve ücretleri!

AÖF kayıt tarihleri ilE ücretleri konuya ilişkin bilgi edinmek isteyen binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Bilindiği üzere, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde okumak isteyen kişilerden kurumun açıkladığı tarihlerde kayıtlara ilişkin ücretleri yatırmaları bekleniyor. Peki, AÖF kayıtları ne zaman? 2022 - 2023 AÖF kayıt takvimi tarihleri ve konuya ilişkin detaylar haberimizde...

AÖF KAYITLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınavsız ikinci üniversite için 2022-2023 eğitim öğretim dönemi kayıtları 22 Ağustos – 17 Ekim arasında yapılacak.

2022 - 20223 AÖF KAYIT TARİHLERİ

A563,4

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Anadolu Üniversitesi AÖF Açık Öğretim Fakültesi aöf 2 üniversite aöf 2 üniversite kayıt
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