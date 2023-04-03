AÖF online sınavlar nasıl yapılacak, hangi tarihte? İşte 2023 AÖF sınav süresi, soru sayısı ve ders geçme notu

AÖF sınav süresi, soru sayısı ve ders geçme notu; 2023 bahar dönemi ara sınavlarının çevrimiçi yapılacak olması nedeniyle merak edildi. Adaylar, online AÖF sınavlarını Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi internet sitesi üzerinden öğrenci numarası - şifre ya da e- Devlet seçeneği ile giriş yaparak olacak. İşte 2023 AÖF sınav tarihleri...

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK, HANGİ TARİHTE?

AÖF 2022-2023 öğretim yılı bahar dönemi ara sınavları online olarak 8-9 Nisan 2023 ve 15-16 Nisan 2023 tarihlerinde yapılacaktır.

AÖF SINAVLARI ONLİNE MI, NASIL YAPILACAK?

AÖF Bahar Dönemi Ara Sınavları online olarak 'Anadolu Üniversitesi çevrimiçi sınav sistemi ekranı' üzerinden yapılacak.

AÖF tarafından, Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesi online sınavları, okul ortamından gerçekleştirilen sınavlar ile benzer şekilde yapılıyor.

Sınavlara Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi internet adresi üzerinden giriş yapmak için öğrenci numarası - şifre veya e- Devlet seçeneği ile giriş yapılıyor.

Ders geçme notu ise 35 ve çıkan sorular her dersten 20 soru, 30 dakika şeklindedir.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYIMLANDI

AÖF SINAV BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ÇEVRİMİÇİ SINAV SİSTEMİ EKRANI

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ E SINAV EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

