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AÖF puan hesaplama nasıl yapılır, ders geçme notu kaç? İşte Anadolu Üniversitesi (AÖF) puan hesaplama ve ders geçme notu

14.04.2023 23:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AÖF puan hesaplamasının nasıl yapılacağı ve ders geçme notunun kaç olduğu sınavların başlamasıyla birlikte merak edildi. Öğrenciler AÖF puan hesaplama ve ders geçme notuna dair araştırmalarını sıklaştırdı. Sınavın ilk bölümü 8-9 Nisan'da gerçekleştirildi. 14-15 Nisan tarihlerinde de ikinci bölüm yapılacak. Peki, AÖF puan hesaplama nasıl yapılır, ders geçme notu kaç?

AÖF puan hesaplama nasıl yapılır, ders geçme notu kaç? İşte Anadolu Üniversitesi (AÖF) puan hesaplama ve ders geçme notu

AÖF puan hesaplaması ve ders geçme notu ile ilgili detaylar, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri tarafından merak edildi. Vize sınavlarına girecek olan binlerce AÖF öğrencisi, bahar dönemi vize sonuçlarını bekliyor. İşte AÖF puan hesaplaması ve desr geçme notuna dair detaylar...

AÖF PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Ara sınav notunun %30'u, dönem sonu sınav notunun %70'i alınarak "Başarı Notu" hesaplanır. Ödev uygulaması olan derslerde yapılan sınavlar sonucunda alınan notların "Başarı Notu"na katkısı; ara sınav notunun %30'u, ödev notunun %20'si, dönem sonu sınav notunun %50'sidir.

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Başka bir deyişle,

Ara sınav notu: 60 (60x0.30) = 18
Final Notu: 80 (80x0.70) = 56
Toplam: 74'tür.
Çıkan bu not, öğrencinin dersten aldığı puandır.

AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?

AÖF sınav geçme başarı notunun alt sınır değeri 35'tir.

Başarı notu alt sınıfın altında olan öğrencilere FF harf notu verilmektedir.

84 – 100 AA 4,00 Geçti
77 – 83 AB 3,70 Geçti
71 – 76 BA 3,30 Geçti
66 – 70 BB 3,00 Geçti
61 – 65 BC 2,70 Geçti
56 – 60 CB 2,30 Geçti
50 – 55 CC 2,00 Geçti
46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti
40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti
33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

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