EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. AÖF puan hesaplama nasıl yapılır, ders geçme notu nedir? İşte 2022 - 2023 AÖF puan hesaplama ve ders geçme notu!

AÖF puan hesaplama nasıl yapılır, ders geçme notu nedir? İşte 2022 - 2023 AÖF puan hesaplama ve ders geçme notu!

09.12.2022 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AÖF puan hesaplamasının nasıl yapılacağı ve ders geçme notunun kaç olduğu 10 Aralık Cumartesi günü ile 11 Aralık Pazar günü 2 oturumda gerçekleştirilecek sınavlar öncesi merak konusu oldu. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Peki, AÖF puan hesaplama nasıl yapılır, ders geçme notu nedir? İşte 2022 - 2023 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi puan hesaplama sistemi ve AÖF ders geçme notu...

AÖF puan hesaplama nasıl yapılır, ders geçme notu nedir? İşte 2022 - 2023 AÖF puan hesaplama ve ders geçme notu!

AÖF puan hesaplaması ve ders geçme notu ile ilgili detaylar, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri tarafından merak edildi. Sınavda öğrencilere sorumlu oldukları her ders için 20 soru sorulacak. Birçok kişi arama motorlarında, "AÖF puan hesaplama nasıl yapılır, ders geçme notu nedir?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte 2022 - 2023 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi puan hesaplama sistemi ve AÖF ders geçme notu...

ales

AÖF PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

AÖF puan hesaplama ve ders geçme notu internette en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor.

s0

AÖF'de ders geçme notu hesaplaması ara sınavların yüzde 30'u ve final sınavlarının yüzde 70'i alınarak yapılır.

s4

AÖF DERS GEÇME NOTU NASIL HESAPLANIR?

Bir başka deyişle, bir örnek üzerinden açıklamak gerekirse:

Ara sınav notu: 60 (60x0.30) = 18

Final Notu: 80 (80x0.70) = 56

Toplam: 74'tür.

Çıkan bu not, öğrencinin dersten aldığı puandır.

s2

2022 - 2023 AÖF SINAV GEÇME NOTLARI

AÖF sınav geçme başarı notunun alt sınır değeri 35'tir.

Başarı notu alt sınıfın altında olan öğrencilere FF harf notu verilmektedir.

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

aa

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

y1

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

AÖF güz dönemi sınavları bu hafta sonu yapılacak. Cumartesi ve Pazar’a denk gelen günlerde öğrenciler AÖF sınav oturumlarına girecek.

AÖF Güz Dönemi ara sınav tarihleri 10-11 Aralık 2022

y2

AÖF SINAVI KAÇ DAKİKA?

Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulacak ve 30'ar dakika sınav süresi verilecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ALES sonuçları açıklandıALES sonuçları açıklandı
KPSS-2022/12 tercih kılavuzu yayımlandıKPSS-2022/12 tercih kılavuzu yayımlandı
BİLSEM sınav yayımlandıBİLSEM sınav yayımlandı
Anahtar Kelimeler:
Anadolu Üniversitesi Devler Ligi

En Çok Okunan Eğitim Haberler

ALES sonuçları açıklandı

ALES sonuçları açıklandı

BİLSEM sınav yayımlandı

BİLSEM sınav yayımlandı

ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

İlginizi Çekebilir

Dünya bunu konuşuyor! Covid-19'un yeni varyantı: 'BQ1'

Dünya bunu konuşuyor! Covid-19'un yeni varyantı: 'BQ1'

Ayin yapıyorlardı! 14 kişi sele kapılıp hayatını kaybetti

Ayin yapıyorlardı! 14 kişi sele kapılıp hayatını kaybetti

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Böyle destek görülmedi! Komşuları için 'soyundular'

Böyle destek görülmedi! Komşuları için 'soyundular'

Kelle paçadan sonra yeni favorisi: Dünyanın en sağlıklı besini

Kelle paçadan sonra yeni favorisi: Dünyanın en sağlıklı besini

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.