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AÖF SINAV SONUÇLARI 2023: Bahar dönemi AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? Aof.anadolu.edu.tr sınav sonucu sorgulama

20.06.2023 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri tarafından merak konusu oldu. 2022 - 2023 Bahar Dönemi final sınavlarında ilk etap 3-4 Haziran tarihlerinde yapıldı. Çevrimiçi olarak iki ayrı zaman diliminde düzenlenen sınavlarda ikinci etap ise 11 Haziran'da tamamlandı. Peki, Bahar dönemi AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? İşte, aof.anadolu.edu.tr ile AÖF sınav sonucu sorgulama ekranı...

AÖF SINAV SONUÇLARI 2023: Bahar dönemi AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? Aof.anadolu.edu.tr sınav sonucu sorgulama

AÖF sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. AÖF sınav sonuçları, duyuru sonrası Anadolu Mobil ve Anadolu Üniversite'sinin internet adresindeki Öğrenci Otomasyonundan öğrenilebiliyor. İşte, Bahar dönemi AÖF sınav sonucu sorgulama ekranı...

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sınav sonuçları genellikle 15 gün sonra sınava öğrencilerin erişimine açılıyor.

Anadolu Üniversitesi AÖF dönem sonu sınav sonuçları henüz açıklanmadı.

Sınav sonuçların 25 Haziran tarihine kadar duyurulması bekleniyor.

Sonuçlar, genellikle 15 gün sonra öğrencilerin erişimine açılıyor.

AÖF SINAV SONUÇLAR NASIL ÖĞRENİLİR?

Sınav sonuçları, Anadolu Mobil ve aAnadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin internet sitesinde yer alan Öğrenci Otomasyonundan erişimine açılacak.

AÖF SINAV SONUÇLARI EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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