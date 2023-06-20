AÖF SINAV SONUÇLARI 2023: Bahar dönemi AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? Aof.anadolu.edu.tr sınav sonucu sorgulama

AÖF sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. AÖF sınav sonuçları, duyuru sonrası Anadolu Mobil ve Anadolu Üniversite'sinin internet adresindeki Öğrenci Otomasyonundan öğrenilebiliyor. İşte, Bahar dönemi AÖF sınav sonucu sorgulama ekranı...
AÖF sınav sonuçları genellikle 15 gün sonra sınava öğrencilerin erişimine açılıyor.
Anadolu Üniversitesi AÖF dönem sonu sınav sonuçları henüz açıklanmadı.
Sınav sonuçların 25 Haziran tarihine kadar duyurulması bekleniyor.
Sonuçlar, genellikle 15 gün sonra öğrencilerin erişimine açılıyor.
Sınav sonuçları, Anadolu Mobil ve aAnadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin internet sitesinde yer alan Öğrenci Otomasyonundan erişimine açılacak.