AÖF SINAV SONUÇLARI 2023 TARİHİ: AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? 2024 güz dönemi vize sonuç sorgulama ekranı

AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı öğrenciler tarafından merak konusu oldu. 9 Aralık 2023 Cumartesi ila 10 Aralık 2023 Pazar günü gerçekleştirilen sınavlara giren vatandaşların gözü Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından yapılacak açıklamada. Birçok kişi arama motorlarında, "AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?" gibi sorulara yanıt arıyor. Peki, 2023 AÖF sınav sonuçları nasıl öğrenilir? İşte detaylar...

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sınav sonuçları henüz açıklanmadı.

AÖF sınav tarihinden itibaren yaklaşık 15 gün içinde Öğrenci Girişi sayfadan açıklamaktadır. Sınav sonuçları, Anadolu Mobil ve Anadolu Üniversitesi'nin internet adresi Öğrenci Otomasyonundan öğrenilebilecek.

Bu kapsamda AÖF vize sonuçlarının Aralık ayının sonunda açıklanması ön görülüyor.

AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

AÖF bahar dönemi ara sınav sonucu sorgulama ekranına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AÖF SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SINAV DEĞERLENDİRMELERİ NASIL YAPILIYOR?

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınavları 100 puan üzerinden değerlendirilmektedir. Vize sınavları %30, final sınavları ise not ortalamasına %70 etki eder.

Sınav değerlendirilirken, her testteki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşürülerek puan hesaplanır.

Sınavlarda 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürür. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından alınan karara göre Açıköğretim’de ders geçme notu 35 olarak belirlenmiştir.





