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  4. AÖF SINAV SONUÇLARI 2023 TARİHİ: AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? Anadolu.edu.tr vize sınav sonucu sorgulama!

AÖF SINAV SONUÇLARI 2023 TARİHİ: AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? Anadolu.edu.tr vize sınav sonucu sorgulama!

15.12.2023 15:13 | Son Güncelleme:
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AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. 9 Aralık 2023 Cumartesi ila 10 Aralık 2023 Pazar günü gerçekleştirilen sınavlara giren öğrencilerin gözü Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından yapılacak açıklamada. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? 2023 AÖF sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

AÖF sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Ön lisans ve lisans eğitimlerine açıktan devam eden öğrenciler arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. AÖF takvimine göre, AÖF ara sınavları 9-10 Aralık 2023 tarihlerinde gerçekleştirildi. İşte AÖF vize sınav sonuçları sorgulama ekranı...

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AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sınav sonuçları henüz açıklanmadı.

AÖF sınav tarihinden itibaren yaklaşık 15 gün içinde Öğrenci Girişi sayfadan açıklamaktadır. Sınav sonuçları, Anadolu Mobil ve Anadolu Üniversitesi'nin internet adresi Öğrenci Otomasyonundan öğrenilebilecek.

Bu kapsamda AÖF vize sonuçlarının Aralık ayının sonunda açıklanması ön görülüyor.

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AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

AÖF bahar dönemi ara sınav sonucu sorgulama ekranına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AÖF SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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SINAV DEĞERLENDİRMELERİ NASIL YAPILIYOR?

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınavları 100 puan üzerinden değerlendirilmektedir. Vize sınavları %30, final sınavları ise not ortalamasına %70 etki eder.

Sınav değerlendirilirken, her testteki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşürülerek puan hesaplanır.

Sınavlarda 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürür. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından alınan karara göre Açıköğretim’de ders geçme notu 35 olarak belirlenmiştir.

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