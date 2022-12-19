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AÖF sınav sonuçları açıklandı! AÖF ders geçme notu kaç? İşte AÖF sınav sonuç sorgulama ekranı

19.12.2022 21:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) vize sınav sonuçları merak ediliyor. 10-11 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen AÖF sınavlarından sonra gözler sınav sonuçlarına çevrilmişti. Peki AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? Sonuçlarına nereden bakılır? İşte Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) sınavlarıyla ilgili merak edilenler...

AÖF sınav sonuçları açıklandı! AÖF ders geçme notu kaç? İşte AÖF sınav sonuç sorgulama ekranı

AÖF vize sınavları 10-11 Aralık'ta gerçekleşmişti. Sınavların ardından öğrenciler sınav sonuçlarını merakla beklerken diğer yandan da AÖF geçer notu kaç, AÖF ortalama kaç olmalı gibi soruların cevaplarını araştırıyor. Milyonlarca öğrencinin girdiği sınavda sonuçlar bugün açıklandı. İşte Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Sistemi'nin 2022-2023 öğretim yılı güz dönemi ara sınav sonuçları ile ilgili detaylar...

AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

AÖF sınav sonuçları3

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Fakültesi sınav sonuçları bugün açıklandı. Milyonlarca öğrenci AÖF sınav sonuçlarını heyecanla bekliyordu. Sonuçlar Anadolu Üniversitesi'nin sınav sonuç ekranından sorgulanabiliyor. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından notlarını öğrenen öğrenciler dönemi kayıpsız atlatabilmek için AÖF geçer notu, AÖF kaç soru yapsam geçerim gibi soruların cevabını araştırmaya başladı.

AÖF SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Açık öğretim öğrencilerinin 2022-2023 güz dönemi vize sınavları 10- 11 Aralık'ta yapılmıştı. Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği AÖF sınav sonuçları Anadolu Üniversitesi'nin sitesinden açıklandı. AÖF sınav sonularına aşağıdaki sorgulama linkinden ulaşabilirsiniz.

https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/


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